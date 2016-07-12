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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 07:55 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月13日

* 头版头条:

--国务院总理李克强表示，国内地区和行业走势分化，深层次矛盾的解决还要一个过程和付出很大努力，下行压力还在持续，多重自然灾害也给经济运行和群众生活带来较大影响。

　

* 其他:

--业内人士认为，银行票据业务风险排查力度加大能在一定程度上肃清市场，但要根除“顽疾”、全面杜绝票据市场的违规交易行为，亟待票据市场电子化的提升，并尽快建立全国统一的票据交易所，建立和完善建设票据信用评级体系。

--中国证券投资者保护基金发布的调查分析报告显示，6月中国证券市场投资者信心指数环比上升14.9%，达到54.9，重回乐观区间，为2016年上半年最高值。

--万科 发布公告称，公司股东华润、钜盛华、深圳地铁均回应称“华润、深铁将溢价收购宝能系所持有的万科股份，华润、深铁分列第一和第二大股东，万科将转变为国有控股企业”之传闻并不属实。

--海螺型材 称，鉴于奇瑞新能源尚未取得新能源汽车生产资质，相关报批进度较预期时间存在差异，且该资质的取得对奇瑞新能源资产、业务完整性和独立性有重要影响，公司决定终止与奇瑞新能源的重组。 (完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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