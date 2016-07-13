《中国重要政经日程》--7月13日-9月11日

=============================今日重要政经日程==========================

*--上午10时 国务院新闻办发表《中国坚持通过谈判解决中国与菲律宾在南海的有关争议》白皮书。同时，国务院新闻办举行新闻发布会，外交部副部长刘振民和国务院新闻办新闻发言人胡凯红介绍白皮书有关情况和中国在南海问题上的政策立场，并答记者问。

*--下午3时 国务院新闻办举行新闻发布会，请海关总署新闻发言人黄颂平介绍2016年上半年进出口情况，并答记者问。

--中国国务院总理李克强对蒙古国进行正式访问，至14日。李克强总理还将于15日出席在蒙古国首都乌兰巴托举行的第十一届亚欧首脑会议，至16日。

--第十八次中国欧盟领导人会晤在北京举行，至13日。中国国务院总理李克强将与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克共同主持。中国国家主席习近平将会见与会的欧盟机构两主席。中欧领导人还将共同出席中欧工商峰会。

--中国国务院副总理汪洋赴俄罗斯叶卡捷琳堡出席第三届中俄博览会相关活动，并同中俄总理定期会晤委员会俄方主席罗戈津副总理举行中俄总理定期会晤委员会双方主席会晤，至14日。

=============================近期重要政经日程==========================

7月14日（周四）

*--上午9时30分，国家发展改革委定召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。

7月15日（周五）

*--上午10时 国家统计局发布上半年国民经济运行相关数据。

7月16日（周六）

--中国国务院副总理刘延东出席在清华大学举行的第五届世界和平论坛开幕式并致辞。

7月23日（周六）

--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

注: 1. *代表新增日程。