金砖国家：7月12日股汇市收盘纵览

路透7月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月12日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.87%，报854.08点。
中国股市：沪综指收升1.8%创近三个月新高，市场风格转向二线蓝筹股
中国汇市：人民币收市逆转微涨，主因午后欧元英镑反弹提供助力
香港股市：收高1.7%追随全球股市涨势，因隔夜标普500指数刷新高位
============================================================================
巴西股市：收盘上涨，因对日本和英国将推出经济刺激措施的预期，维持了投资者对高风险新兴市场资产的兴趣。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.55%，报54,256.407点。
巴西汇市：雷亚尔上涨约0.36%，尽管巴西央行再度入市干预以遏制雷亚尔涨势。雷亚尔兑美元 收报3.2965/80雷亚尔，上日收报3.3085/00。
============================================================================
南非股市：连续第三日收高，矿业类股领涨，因对全球经济形势的押注带动工业金属价格普涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.82%，报46,056.81点；大盘综合指数 收盘上涨0.72%，报52,547.52点。
南非汇市：兰特/美元升至两个月高位，因南非5月制造业意外跳升
=========================================================================
印度股市：连续第二日收涨，受令人鼓舞的美国经济数据以及全球决策者将推出进一步货币刺激措施的预期提振。BSE指数 收盘上涨0.66%，报27,808.14点；NSE指数 收盘上涨0.63%，报8,521.05点.
印度汇市：卢比兑美元 收报67.18/67.19，上日收报67.1225/67.1325。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.49%，报955.41点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.77%，报497.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.48%，报63.89；卢布兑欧元 升值0.38%，报70.708。(完)
(编译 汪红英；审校 李爽)