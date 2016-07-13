《全球重要经济事件一览表》--7月13日-7月20日

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7月13日(三)
蒙古乌兰巴托--中国国务院总理李克强对蒙古国进行正式访问，至14日。李克强总理还将于15日出席在蒙古国首都乌兰巴托举行的第十一届亚欧首脑会议，至16日。
华盛顿--美联储发表经济状况褐皮书(1800)。
休斯顿--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)就美国和全球经济发表讲话(1300)。
费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(2200)。
伦敦--脱欧经济学家团(Economists for Brexit)就英国退欧举行记者会(0900)。
法兰克福--欧洲央行银行业监管人士Ignazio Angeloni和德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)谈论英国退欧影响(1430)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决定和货币政策声明(1400)，央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯随后召开记者会(1515)。
悉尼--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景和货币政策发表讲话(0230)。
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定(1000)。
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐在国会回答议员提问。
马尼拉--菲律宾央行总裁泰谭柯在该央行股东午餐会发表讲话(0200)
7月14日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华盛顿全球发展中心发表讲话。
美国维克托--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演说(1515)。
俄克拉荷马市--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说(1715)。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)北美主会场会见媒体(2220)；达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加问答环节(2300)。
法兰克福--德国央行总裁魏德曼在一场活动上发表讲话，但不太可能讨论货币政策(0900)。
伦敦--英国央行公布利率决定(1100)。
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定(0100)。
7月15日(五)
圣路易斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一个集会活动(2230)。
多伦多--英国央行总裁卡尼参加一个活动，讨论应对气候变化的行动对加拿大乃至全球金融行业的影响(1200)。
7月18日(一)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)发表题为“英国退欧对货币政策的影响”的讲话(0815)。
7月19日(二)
悉尼--澳洲央行公布7月货币政策会议记录(0130)。
伦敦--国际货币基金组织(IMF)公布最新全球经济展望，包括英国经济成长新预估(1300)。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月20日)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至7月21日)。
7月20日(三)
巴西利亚--巴西央行公布利率决定(2200)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
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(编译 李爽 审校 龚芳)