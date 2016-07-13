欧洲经济指标预测--7月13日-7月20日****

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月11日当周 7月13日(三) 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.2% +0.5% (较上年同期) +0.3% +0.1% 0800 意大利CPI(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.4% -0.4% HICP(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.3% -0.3% 0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -0.8% +1.1% (较上年同期) +1.4% +2.0% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 6月 正8 正19 7月14日(四) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- -1.2% 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 51.2 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 53.2 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 38.2 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 35.5 1100 英国央行利率决定 7月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-6-3 0-9-0 (升息-不变-降息) 7月15日(五) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差9.18 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差45.2 0830 英国建筑业产出(较前月) 5月 -1.0% +2.5% (较上年同期) -3.5% -3.7% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 顺差230 顺差275 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.2% +0.4% (较上年同期) +0.1% +0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) 持平 +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.8% 7月18日当周 7月18日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月19日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.3% 核心CPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.4% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.5% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 6月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- +2.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -3.9% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.7% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- 持平 (未经季节调整，较上年同期) -- +0.5% 0900 德国ZEW经济景气指数 7月 -- 正19.2 现况指数 -- 正54.5 7月20日(三) 0600 德国PPI(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- -2.7% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余340 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余362 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 1,288 0830 英国请领失业金人数(千人) 6月 -- 减少0.4 按ILO标准计算的失业率 截至5月的三个月 -- 5.0% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 19.4 1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 -- 负7.3 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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