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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 09:04 BJT

****欧洲经济指标预测--7月13日-7月20日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
       
    7月11日当周    
            
    7月13日(三)
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      6月终值      +0.2%      +0.5%
                                 (较上年同期)                   +0.3%      +0.1%
    0800 意大利CPI(较前月)                         6月终值      +0.1%      +0.1%
                  (较上年同期)                                  -0.4%      -0.4%
               HICP(较前月)                                     +0.1%      +0.1%
                   (较上年同期)                                 -0.3%      -0.3%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                      5月        -0.8%      +1.1%
                       (较上年同期)                             +1.4%      +2.0%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            6月          正8       正19
    
    
    7月14日(四)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 6月          --       +0.4%
                        (较上年同期)                              --       -1.2%
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月          --        51.2
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月          --        53.2
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月          --        38.2
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数     7月          --        35.5
    1100 英国央行利率决定                            7月        0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果                    0-6-3      0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    
    7月15日(五)
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                5月          --    顺差9.18
               全球贸易收支(亿欧元)                               --    顺差45.2
    0830 英国建筑业产出(较前月)                      5月        -1.0%      +2.5%
                       (较上年同期)                             -3.5%      -3.7%
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)          5月      顺差230    顺差275
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    6月终值      +0.2%      +0.4%
                                       (较上年同期)             +0.1%      +0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                        持平      +0.2%
                                 (较上年同期)                   +0.9%      +0.8%
    
    7月18日当周
    
    7月18日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    7月19日(二)
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             6月           --      +0.2%
                            (较上年同期)                           --      +0.3%
             核心CPI(较前月)                                       --      +0.2%
                (较上年同期)                                       --      +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                             --      +0.3%
                           (较上年同期)                            --      +1.4%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --      +0.3%
                          (较上年同期)                             --      +1.5%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                     6月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)                --      +2.6%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --      -3.9%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)                --      +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --      -0.7%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)            --       持平
                             (未经季节调整，较上年同期)            --      +0.5%
    0900 德国ZEW经济景气指数                        7月            --     正19.2
                    现况指数                                       --     正54.5
    
     7月20日(三)    
     0600 德国PPI(较前月)                           6月            --      +0.4%
                 (较上年同期)                                      --      -2.7%
     0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)          5月            --    盈余340
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --    盈余362
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                     --      1,288
     0830 英国请领失业金人数(千人)                  6月            --    减少0.4
             按ILO标准计算的失业率            截至5月的三个月      --       5.0%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)                --      +2.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)              --      +2.3%
     0900 瑞士ZEW投资者信心指数                     7月            --       19.4
     1400 欧元区消费者信心指数                    7月初值          --      负7.3  (完)    
    
      
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