《香港报摘》--其他报纸重要消息7月13日

**明报**

--据销售文件显示，中国移动 拟悉售手中所持中金公司 股份，套现逾5,800万美元。

--九仓 执行董事凌缘庭表示，旗下尖沙咀商场海港城基本人流按年应有轻微增长，加上受惠日圆近期转跌为升，重新吸引游客来港消费，4至6月份销售额跌幅已经喘稳。

**星岛日报**

--五只新股今日挂牌，但上市前夕暗盘价未有爆升，其中物业发展商星星地产 升幅不足10%。

--美国国会众议院金融服务委员会调查报告披露，当年英国财相欧思邦曾向去信美国联储局施压，报告质疑司法部不就嫌为墨西哥及哥伦比亚毒贩洗黑钱案起诉滙控 ，是基于外交压力，而非法律理据。

**苹果日报**

--据外电报导，去年底由腾讯 、和谐汽车 及鸿海集团 共同投资成立的电动车生产商Future Mobility计划今年第三季度完成首轮融资，目前与内地及香港上市公司商讨融资，并计划增聘人手，有意在2020年推出首款智能电动车。

--比亚迪 称旗下比亚迪汽车工业早前中标近18亿元人民币的商用车采购项目，遭买家深圳市西部公共汽车有限公司削减巴士采购数量，由2,919架大减至691架，因采购人运力调整。

**东方日报**

--中信银行 公布，于7月1-6日，控股股东中信股份 通过其下属子公司再增持中信银行2,702万股H股；中信股份并拟于2017年1月21日前继续择机增持信行H股股份，累计增持比例不超过已发行总股份的5%。

--离岸人民币隔夜拆息定价升至近三个月高位，至少四间港银齐齐加息，幅度介乎5至40点子。

**文汇报**

--中银香港 首席经济学家鄂志寰表示，中国主要经济指标在第二季头两个月的表现与第一季基本相若，预计本周五公布的次季GDP增速将与首季的6.7%持平。

--山顶施勳别墅一个1,300方尺分层户以作价3亿港元成交，尺售逾22万港元，刷新全球分层尺价新高，登记买家为深圳富豪赖氏家族成员。（完）

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