港报财经评论：安倍晤贝老密密斟，直升机洒钱似层层--信报7月13日

安倍晤贝老密密斟，直升机洒钱似层层/习广思

市传日本安倍内阁的施政焦点转移到财政扩张计划，预计本年度增加的财政支出将超过10万亿日圆，最高可能达20万亿日圆，这消息相当震撼，日圆周一晚继续大幅贬值，全日贬幅达2.2%之巨。周二日圆续跌，因日本首相安倍晋三及日央行行长黑田东彦与美国联储局前主席贝南奇会面，这个消息激发市场对日本印银纸的恐慌。

外资银行纷纷发表报告指出，黑田东彦会见贝南奇的报道引发市场猜测日本将用「直升机洒钱」，这种想法可能非常大胆，但相信是市场现在想要运用的逻辑。

安倍晋三在选举取得胜利后，公布将启动大胆的财政刺激政策，翌日即安排与贝南奇会面，当然是出于精心安排，目的是要向市场发出一个讯息，就是日本政府为求日圆贬值，不惜用到「直升机洒钱」的手段。贝南奇早有「直升机先生」的称号，他上任联储局主席时美国经历次按风暴，任内推出三轮QE正是其杰作。

日央行调查显示，72.4%消费者预期物价可能会在明年上涨，较3月的75.7%有所下滑，也是2012年12月以来的最低水平。无独有偶，日本政府把2016财政年度GDP增长预期，从原来的1.7%下调至0.9%，削减幅度近一半，预计2017财政年度实际GDP增长仅1.2%。

据报道，这次调整的部分原因与安倍宣布延后消费税上调时间至2019年有关，因为消费者毋须因应上调消费税而提早动用消费开支。另一方面，英国脱欧所带来的震荡也进一步伤害日本出口商，日本经济前景难言乐观。

安倍晋三与贝南奇会面，据报道，双方就应对日圆升值及日央行推行的负利率政策交流意见。安倍顾问表示，贝南奇建议安倍推进「安倍经济学」，市场猜测今次贝南奇之行可能促成日央行采取「直升机洒钱」。

正如日前提到，日本政府的财政实力根本不足以推动该国大搞基建，但可以举债集资，再用QE等手段压低融资成本，令政府得以用低成本搞类似中国的「4万亿」刺激经济方案。

不过，如此具野心的方案，前提是市场对日圆及日债都有足够信心，不会崩盘。目前日本政府负债之重可说是全球数一数二，目前总负债额高达11万亿美元，是GDP的250%，这个比率不但较其他发达国家如美国及欧洲高出一大截，比深陷债务危机希腊的170%还要高。

无论如何，在贝南奇效应之下，日圆很有可能摆脱去年中以来的升值潮，当时美元兑日圆在125水平，至上周一度突破100，这个持续逾一年的升值潮对日本也不是一件好事，无论出口、旅游以至零售等行业都受到损害。

日股昨日一度急涨500点，收市仍升386点，由于日圆与日股的相关度很高，睇淡日圆的另一个操盘模式是买日股或相关指数期货。

上月初，三星资产运用（香港）推出了4只杠杆及反向产品，包括韩国股指及东证指数的正向及反向杠杆产品，一般散户嫌期货要每月转仓太麻烦，可以考虑三星东证每日杠杆（2x）产品 ，此类似ETF的产品买卖差价不算阔，成交额865万港元，以同类产品而言也算够大了。

国家主席习近平早前要求国企要做大做优做强，国企及央企立即有回应，先是中粮控股 母公司中粮集团提出要「瘦身」裁员，大幅削减中高层管理人员以节省不必要开支，再有另一家大型国企宣布重组。

国资委网站公布，经国务院批准，中国国旅集团整体并入中国港中旅集团，成为全资子公司。中国国旅不再作为国资委监管企业，两间企业重组完成后，资产规模将超过1,200亿元人民币。

国旅是国资委监管的央企，在2004年由中国国际旅行社总社与中国免税品（集团）总公司重组而成。目前集团辖下上市公司有中国国旅等，纳入合并报表范围企业总数达232家。截至2013年底止，国旅集团资产总额近200亿元人民币，实现营业收入近200亿元人民币。

港中旅重组年前已分批推行，香港中旅 作为直接受益上市子公司，近年以2014年下半年的升势最为强劲，由7月中的1.4港元一直升至11月的2.77港元，升幅达一倍，以如此大市值规模的国企而言，升幅算是相当夸张。

今次重组，7%的升幅应不足以反映其价值提升，有机会成为基金下半年「追数」对象。另一只国企重组「黑马」是航天系，眼见其他央企都大搞重组，航天系不可能唔跟。（完）

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