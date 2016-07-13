港报财经评论：安倍放水在即，股市短綫亢奋--经济日报7月13日

安倍放水在即，股市短綫亢奋/林瑞芬

憧憬日本准备放水，日圆滙价回软，稍为利好环球股市。港股亦随之上扬，恒指昨续升1.65%至21,224点，国指升1.75%至8,855点，大市成交额710亿港元。

早前因为避险，日圆起势升，变相令借平成本日圆的炒家要拆仓，也要掟股票套现。现在憧憬日本首相安倍晋三又大幅放水刺激经济，应可减缓拆仓压力，对股市正面。日股昨续急升2.5%，短期亢奋！

美国经济尚见稳步复原之中，美股、美元在欧洲政经不稳前景下暂见成为最大得益者，不单美元升，美股都显着上升，道指终于再升破18,000关，周一，为第二个交易日企于其上。

日本拟考虑采取10万亿日圆的经济刺激措施，政府也可能会考虑在四年来首次发行新的日本国债。日本放水，加上美股造好，又略为淡化了投资者对英国脱欧的重大影响敏感度，恒指意外冲上21,000阻力水平，收报21,224。

后市好友有几多成把握推进，实际些看，还是要看交投配合，最好进一步有800亿元单日交投量，才能确立短期升浪延伸。在英国脱欧的重大影响下，欧洲银行危机仍在发酵，大趋势不利股市，但短期如安倍晋三真的作直升机式派钱救经济，水到渠成下，短期恒指配合成交突破21,000挑战22,000关，也不是没有可能，只是建筑于量宽的升浪，可持续性有限。而且，美国经济一旦强劲，市场倒炒加息。

此外，最新海牙法庭公布对南海仲裁案作出裁决，指在九段綫内，中国没有「历史权利」宣称主权，提防为中国与周边国于南海的局势大造文章。目前促成反弹浪只有一个：量宽，但反手造淡多样变数，非单边升市，途中，时刻戒备杀好仓，险途在前，恒指支持点仍以19,600作参考。

英国新首相终有定案，支持留欧的英国内政大臣文翠珊（Theresa May），将接替卡梅伦成为保守党党魁兼担任英国新首相，后望她如何在违留欧意愿，又要顺应选民意愿推动脱欧的处理手法。与欧盟交手谈判，如取态过于硬，两败俱伤，态度过于软，又怕得失选民，真不易做。

目前，市场前景确夹杂很多复杂变数，谁担保下一日发生甚么变化。投资要减少于震荡市中捱惊涛骇浪拍打，重点还是看紧所投入资金的上市公司，能否赚钱，能否派息，这才是股价最关键的锚。笔者曾于6月17日建议候低收集的广汽集团 ，当时股价于9.24港元，之后虽遇大市受英国脱欧结果冲击，股价最低只见过8.92港元，现价9.98港元，股价为何如此坚挺，说穿了，还是在公司盈利能力身上。最新产销数据显示，广汽6月销售汽车13.68万辆，按年大增26%。据中金公司报告认为，广汽第二季业绩值得期待，净利润按季增速或在20%以上（首季实现净利润19.3亿元）。有数得计，广汽第二季销量达40万辆，按年大增23%，按季大增20%或6.76万辆，其中广本销量按季增加2.89万辆，广丰按季增加1.06万辆，广汽传祺按季增加1.63万辆（但GS4在第二季的销量约60%来自售价更高的1.5T版本），广汽菲克按季增加4,400万辆。分车型看，增长主要来自传祺GS4与Jeep自由光，其中GS4在6月销量达到29,296辆，预计将再次稳居内地SUV市场销量第二，而Jeep自由光6月实现销量8,767辆，5月28日上市的Jeep自由侠实现销量1,678辆。下半年重点关注传祺GS8与本田冠道两款中大型SUV上市。往前看，9月即将上市的7座中大型SUV传祺GS8与4季度上市的广本冠道均有望成为广汽在2017年重要的利润增长点。

以公司新品的陆续推出，中金预计广汽从2016年开始进入三年的净利润高增长期，2016年的业绩增长将主要来自于广汽传祺，而2017年的业绩增长主要来自于广汽菲克，同时广汽本田与广汽传祺在2017年亦有不少增长，到2018年之后，广汽丰田第三工厂的投产将为广汽丰田的净利润迎来新一轮增长。参考中金目标设定，广汽A股及H股目标价为28元人民币及14港元。配合走势图看，广汽中期能否冲上14港元，关键看能否突破2013年所筑阻力11港元，保守先看此目标，再推上。（完）

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