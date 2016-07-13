港报社评：南海仲裁或强化对抗，中国仍争取和平解决--明报7月13日

荷兰海牙常设仲裁庭就菲律宾提出的「南海仲裁案」作出裁决，菲律宾获得全面胜诉，中国被置于十分不利位置。中国虽然重申不承认、不接受仲裁的一贯立场，但是可以预见的是，涉及南海争议的各方和声索国都会利用仲裁结果对中国施压。因此，未来中国面对环绕南海的政治、外交、舆论斗争，以至海上军事行动的对峙，不仅是常态，而且会十分尖锐。值得注意的是，中国对于裁决，除了重申拥有南海诸岛主权的立场，仍然释出争取和平解决争议，维护南海和平稳定的信息；暂时不知道各方如何体待中国的意愿，若争议各方及时把握，现在或许是南海从最坏时刻走向最好时刻的契机。

仲裁庭对中国最不利的裁决，是认为中国在南海划设的「九段线」没有法理依据，违反了《联合国海洋公约》，云云。这是彻底否定中国在南海的主权和权益。仲裁庭若不否定中国的九段线主张，则南海八成主权都属于中国，菲律宾的声索主张就无从谈起。其实，中国就南海诸岛主权可以追溯到2000多年前，由上世纪40年代起的每一个阶段，中国都在对南海诸岛行使主权，包括二次大战后收复日本侵华战争期间曾经侵占的岛屿，以至中共建政之后一系列对南海领土主权和海洋权益的行为。因此，中国拥有南海领土主权和海洋权益，有无可争辩的历史事实，不过，仲裁庭对此完全无视。

仲裁庭的裁决还有令人费解之处，就是把南沙群岛所有「海上地物」都裁定为岩礁，连南海最大的岛屿、由台湾实际控制的太平岛都划为岩礁，不能拥有周边200里的专属经济区或大陆架的权利。台湾的马英九总统卸任前曾经特地到太平岛，展示岛上拥有淡水、可养殖动物等维持人类居住生活的条件，现在仲裁庭却将之等同其他「水涨而没、水退才露」的岩礁，实在有点可笑。不过，若非如此，则不能把中国从南海诸岛清除出去。从这个角度而言，仲裁庭的裁决让人有更多政治考虑和政治操作的联想。

在这次单方面裁决，中国无论得到多么不合理的对待，基于在国际的话语权处于劣势，未来处境将十分不利。首先，裁决改变了争端各方，特别是当事国的利益诉求和战略目标，而菲律宾获胜多了筹码，会否鼓励其他当事国效法，值得注意；若它们都向仲裁庭寻求加持，按菲律宾案例，中国处境更不利。其次，美国、日本操作南海议题，对中国与东盟的关系实施「离间战略」已有一定效果，东盟一贯采取较「独立、中立」对外政策，有向美日倾斜之势，加上「仲裁结果」这张牌，若东盟利用来对付中国，美日将更有操作空间。

至于美国，在这次裁决之后，对于以南海争议为抓手的「亚太再平衡」战略则如虎添翼，可预见美国将更加利用和操作南海议题，在政治与外交层面进一步挤压中国，以强固它在亚太的领导地位。日本视跟随美国介入南海事务，为重塑政治、军事影响力，寻求成为「正常国家」的重要依托，日本将利用裁决增加对东盟的影响力，排挤中国。事实上，菲律宾、越南等国若非得到美日撑腰甚或鼓动，难以与中国对抗，因此在「后仲裁时期」的美日取态仍然起到关键作用，而迄今所见，看不到美国和日本会轻易放弃处心积虑经营所得。中国在这场博弈的艰困，显而易见。 菲律宾新任总统杜特尔特与其前任阿基诺三世比较，表面上不同，例如他一再表示愿意与中国直接谈判，也表达了美国介入可能带来混乱的戒惧。不过，菲律宾已经表示裁决结果公布之后，会先谘询美日和澳洲等盟国，然后再与中国谈判。这般态势，显示若美日不放手，菲律宾仍然是它们的棋子。杜特尔特的意图和目的尚待观察，现在他未就裁决高调叫阵，没有逼迫中国即时应对，也算是一种善意。

中国政府在裁决后发表声明，除了重申拥有南海领土主权和海洋权益的长期历史实践理据，声明宣示的处理取态更值得注意。其中表示「愿同直接当事国尽一切努力作出实际性的临时安排，包括在相关海域进行共同开发，实现互利共赢，共同维护南海和平稳定」，并「尊重和支持各国依据国际法，在南海享有的航行和飞越自由，愿与其他沿岸国和国际社会合作，维护南海国际航运通道的安全和畅通」，这是中国向争议当事国和国际社会宣示，愿意和平解决争端，共同维护南海稳定。一只手掌拍不响，且看各方，特别是当事国会否与中国相向而行。声明中提到的「实际性的临时安排」，点明包括共同开发和互利共赢；和则两利，这是中国向当事国发出的清晰信息。

仲裁庭的裁决，客观上使南海争议更复杂化，若各方埋首缠斗，得到好处的或许只有域外国家，当事国极可能各败皆伤。现在中国的主观意愿若获得合理回应，则仲裁庭裁决可能导致的对峙对抗局面，会转化为当事国与中国直接解决纷争的契机；若各方读懂中国的意愿，届时「南海行为准则」一并制订，那么仲裁结果使南海争议陷于最坏时刻，也有可能是最好的时刻。这个最坏与最好时刻的出现，存乎一念之间，期望东盟诸国领袖展示政治智慧，为南海的稳定、和谐、发展和繁荣奠基。

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