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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--7月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值      
    
    7月13日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --   买超4,282
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --   买超1,139
    
    7月14日(四)
     --  韩国央行利率决定                              7月       1.25%      1.25%
    0130 澳洲新车销售                                  6月         --       -1.1%
    0130 澳洲就业人数(万人)                            6月    增加1.00   增加1.79
             全职就业人数(万人)                                    --        持平
             就业参与率                                          64.8%      64.8%
             失业率                                               5.8%       5.7%
    0300 新西兰公债海外持有比例                        6月         --       65.2%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   6月         --       +0.4%
                        (较上年同期)                               --       -1.2%
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         7月         --        51.2
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         7月         --        53.2
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         7月         --        38.2
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月         --        35.5
    1100 英国央行利率决定                              7月       0.25%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                            3,750      3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果                     0-6-3      0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    1230 加拿大新屋价格指数                            5月       +0.2%      +0.3%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           7月9日当周        26.5       25.4
                 四周均值(万人)                                    --      26.475
                 续请失业金人数(万人)           7月2日当周       212.8      212.4
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期)   6月       -0.1%      -0.1%
                                        (较前月)                 +0.3%      +0.4%
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                      +1.0%      +1.2%
                               (较前月)                          +0.1%      +0.3%
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                  --       +0.8%
                                      (较前月)                     --       -0.1%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    7月13日(三)
    0030 澳洲消费者信心(较前月)                       7月       -3.0%        -- 
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      5月       +7.1%        -- 
    0430 日本工业生产修正值                           5月       -2.6%        -- 
             产能利用率指数(较前月)                             -2.4%        -- 
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     6月终值       +0.1%      +0.2%
                                 (较上年同期)                   +0.3%      +0.3%
    0800 意大利CPI(较前月)                        6月终值       +0.1%      +0.1%
                  (较上年同期)                                  -0.4%      -0.4%
               HICP(较前月)                                     +0.2%      +0.1%
                   (较上年同期)                                 -0.2%      -0.3%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                       5月       -1.2%      -0.8%
                       (较上年同期)                             +0.5%      +1.4%
    1100 美国抵押贷款市场指数                        前周       622.4        -- 
             抵押贷款再融资指数                               2,869.8        -- 
    1230 美国进口物价(较前月)                         6月       +0.2%      +0.5%
             出口物价(较前月)                                   +0.8%      +0.4%
    1400 加拿大央行利率决定                           --        0.50%      0.50%
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        7月        56.1        -- 
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      7月        53.2        -- 
    1800 美国联邦预算(亿美元)                         6月      盈余60    盈余240
    2230 新西兰制造业表现指数                         6月        57.7        -- 
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             6月        正16        正8 (完)           
   
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/郑茵；审校 杜明霞)

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