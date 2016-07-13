主要国家经济指标预测--7月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月13日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,282 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,139 7月14日(四) -- 韩国央行利率决定 7月 1.25% 1.25% 0130 澳洲新车销售 6月 -- -1.1% 0130 澳洲就业人数(万人) 6月 增加1.00 增加1.79 全职就业人数(万人) -- 持平 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 5.8% 5.7% 0300 新西兰公债海外持有比例 6月 -- 65.2% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- -1.2% 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 51.2 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 53.2 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 38.2 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 35.5 1100 英国央行利率决定 7月 0.25% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-6-3 0-9-0 (升息-不变-降息) 1230 加拿大新屋价格指数 5月 +0.2% +0.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月9日当周 26.5 25.4 四周均值(万人) -- 26.475 续请失业金人数(万人) 7月2日当周 212.8 212.4 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 6月 -0.1% -0.1% (较前月) +0.3% +0.4% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.0% +1.2% (较前月) +0.1% +0.3% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.8% (较前月) -- -0.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月13日(三) 0030 澳洲消费者信心(较前月) 7月 -3.0% -- 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 +7.1% -- 0430 日本工业生产修正值 5月 -2.6% -- 产能利用率指数(较前月) -2.4% -- 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0800 意大利CPI(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.4% -0.4% HICP(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -0.2% -0.3% 0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -1.2% -0.8% (较上年同期) +0.5% +1.4% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 622.4 -- 抵押贷款再融资指数 2,869.8 -- 1230 美国进口物价(较前月) 6月 +0.2% +0.5% 出口物价(较前月) +0.8% +0.4% 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.50% 0.50% 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 56.1 -- 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 53.2 -- 1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余60 盈余240 2230 新西兰制造业表现指数 6月 57.7 -- 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 6月 正16 正8 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/郑茵；审校 杜明霞)