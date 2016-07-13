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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 10:23 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--7月13日至7月20日

路透7月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT
时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：   
    
 开始日期   结束日期    公布时间  公司代码   业绩季度及公司名称
 (日-月-年  (日-月-年)                                                                       
 )                                           
 13-7-2016              AMC       CSX.OQ     Q2 2016 CSX Corp 
 13-7-2016  18-7-2016   AMC       KMI.N      Q2 2016 Kinder Morgan Inc 
 13-7-2016              AMC       YUM.N      Q2 2016 百胜集团(Yum Brands)
 14-7-2016              BMO       DAL.N      Q2 2016 达美航空(Delta Air Line)
 14-7-2016              BMO       PGR.N      June 2016 Progressive Corp 
 14-7-2016              BMO       OMC.N      Q2 2016 Omnicom Group Inc 
 14-7-2016              BMO       BLK.N      Q2 2016 贝莱德(Blackrock)
 14-7-2016              BMO       JPM.N      Q2 2016 摩根大通
 15-7-2016              BMO       C.N        Q2 2016 花旗集团
 15-7-2016              BMO       PNC.N      Q2 2016 PNC Financial Services Group Inc 
 15-7-2016              BMO       USB.N      Q2 2016 U.S. Bancorp 
 15-7-2016              12:00     WFC.N      Q2 2016 富国银行(Wells Fargo)
 18-7-2016              BMO       HAS.OQ     Q2 2016 孩之宝(Hasbro)
 18-7-2016              BMO       BAC.N      Q2 2016 美国银行(Bank of America Corp) 
 18-7-2016              BMO       JBHT.OQ    Q2 2016 J B Hunt Transport Services Inc  (暂定)
 18-7-2016              BMO       SCHW.N     Q2 2016 嘉信理财(Charles Schwab) - (暂定)
 18-7-2016              AMC       IBM.N      Q2 2016 IBM
 18-7-2016              AMC       YHOO.OQ    Q2 2016 雅虎(Yahoo!)
 18-7-2016              AMC       EMC.N      Q2 2016 易安信电脑系统
 18-7-2016              AMC       NFLX.OQ    Q2 2016 Netflix Inc 
 19-7-2016              BMO       PLD.N      Q2 2016 Prologis Inc 
 19-7-2016              BMO       RF.N       Q2 2016 Regions Financial Corp 
 19-7-2016              BMO       GWW.N      Q2 2016 W W Grainger Inc 
 19-7-2016              BMO       LMT.N      Q2 2016 洛克希德马丁(Lockheed Martin)
 19-7-2016              BMO       JNJ.N      Q2 2016 强生(Johnson & Johnson)
 19-7-2016  25-7-2016   BMO       TGNA.N     Q2 2016 Tegna Inc 
 19-7-2016              BMO       KSU.N      Q2 2016 Kansas City Southern 
 19-7-2016              BMO       GPC.N      Q2 2016 Genuine Parts Co 
 19-7-2016              BMO       GS.N       Q2 2016 高盛
 19-7-2016              BMO       CMA.N      Q2 2016 Comerica Inc 
 19-7-2016              BMO       PM.N       Q2 2016 菲利普莫里斯(Philip Morris)
 19-7-2016              BMO       UNH.N      Q2 2016 UnitedHealth Group Inc 
 19-7-2016              AMC       CTAS.OQ    Q4 2016 Cintas Corp 
 19-7-2016              AMC       UAL.N      Q2 2016 United Continental Holdings Inc 
 19-7-2016              AMC       MSFT.OQ    Q4 2016 微软
 19-7-2016              AMC       ISRG.OQ    Q2 2016 Intuitive Surgical Inc 
 19-7-2016              AMC       DFS.N      Q2 2016 Discover Financial Services 
 19-7-2016              AMC       NAVI.OQ    Q2 2016 Navient Corp 
 20-7-2016              BMO       HAL.N      Q2 2016 哈里伯顿(Halliburton)
 20-7-2016              BMO       MTB.N      Q2 2016 M&T Bank Corp 
 20-7-2016              BMO       STJ.N      Q2 2016 St. Jude Medical Inc 
 20-7-2016              BMO       APH.N      Q2 2016 Amphenol Corp 
 20-7-2016              BMO       MS.N       Q2 2016 摩根士丹利
 20-7-2016              BMO       ABT.N      Q2 2016 雅培制药(Abbott Laboratories)
 20-7-2016              BMO       NTRS.OQ    Q2 2016 Northern Trust Corp 
 20-7-2016              BMO       TEL.N      Q3 2016 TE Connectivity Ltd 
 20-7-2016              12:00     ITW.N      Q2 2016 Illinois Tool Works Inc 
 20-7-2016              20:00     FFIV.OQ    Q3 2016 F5 Networks Inc 
 20-7-2016              AMC       AXP.N      Q2 2016 美国运通(American Express)
 20-7-2016              AMC       NEM.N      Q2 2016 纽蒙特矿业(Newmont Mining)
 20-7-2016              AMC       MAT.OQ     Q2 2016 Mattel Inc 
 20-7-2016              AMC       SLG.N      Q2 2016 SL Green Realty Corp 
 20-7-2016              AMC       QCOM.OQ    Q3 2016 高通(Qualcomm)
 20-7-2016              AMC       TSCO.OQ    Q2 2016 Tractor Supply Co 
 20-7-2016              AMC       INTC.OQ    Q2 2016 英特尔
 20-7-2016              AMC       EBAY.OQ    Q2 2016 eBay Inc 
 20-7-2016              AMC       URI.N      Q2 2016 United Rentals Inc 
 20-7-2016              AMC       FTI.N      Q2 2016 FMC Technologies Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 李婷仪)

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