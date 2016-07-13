《美国上市公司业绩公布日程表》--7月13日至7月20日

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透7月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT 时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年 (日-月-年) ) 13-7-2016 AMC CSX.OQ Q2 2016 CSX Corp 13-7-2016 18-7-2016 AMC KMI.N Q2 2016 Kinder Morgan Inc 13-7-2016 AMC YUM.N Q2 2016 百胜集团(Yum Brands) 14-7-2016 BMO DAL.N Q2 2016 达美航空(Delta Air Line) 14-7-2016 BMO PGR.N June 2016 Progressive Corp 14-7-2016 BMO OMC.N Q2 2016 Omnicom Group Inc 14-7-2016 BMO BLK.N Q2 2016 贝莱德(Blackrock) 14-7-2016 BMO JPM.N Q2 2016 摩根大通 15-7-2016 BMO C.N Q2 2016 花旗集团 15-7-2016 BMO PNC.N Q2 2016 PNC Financial Services Group Inc 15-7-2016 BMO USB.N Q2 2016 U.S. Bancorp 15-7-2016 12:00 WFC.N Q2 2016 富国银行(Wells Fargo) 18-7-2016 BMO HAS.OQ Q2 2016 孩之宝(Hasbro) 18-7-2016 BMO BAC.N Q2 2016 美国银行(Bank of America Corp) 18-7-2016 BMO JBHT.OQ Q2 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 18-7-2016 BMO SCHW.N Q2 2016 嘉信理财(Charles Schwab) - (暂定) 18-7-2016 AMC IBM.N Q2 2016 IBM 18-7-2016 AMC YHOO.OQ Q2 2016 雅虎(Yahoo!) 18-7-2016 AMC EMC.N Q2 2016 易安信电脑系统 18-7-2016 AMC NFLX.OQ Q2 2016 Netflix Inc 19-7-2016 BMO PLD.N Q2 2016 Prologis Inc 19-7-2016 BMO RF.N Q2 2016 Regions Financial Corp 19-7-2016 BMO GWW.N Q2 2016 W W Grainger Inc 19-7-2016 BMO LMT.N Q2 2016 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 19-7-2016 BMO JNJ.N Q2 2016 强生(Johnson & Johnson) 19-7-2016 25-7-2016 BMO TGNA.N Q2 2016 Tegna Inc 19-7-2016 BMO KSU.N Q2 2016 Kansas City Southern 19-7-2016 BMO GPC.N Q2 2016 Genuine Parts Co 19-7-2016 BMO GS.N Q2 2016 高盛 19-7-2016 BMO CMA.N Q2 2016 Comerica Inc 19-7-2016 BMO PM.N Q2 2016 菲利普莫里斯(Philip Morris) 19-7-2016 BMO UNH.N Q2 2016 UnitedHealth Group Inc 19-7-2016 AMC CTAS.OQ Q4 2016 Cintas Corp 19-7-2016 AMC UAL.N Q2 2016 United Continental Holdings Inc 19-7-2016 AMC MSFT.OQ Q4 2016 微软 19-7-2016 AMC ISRG.OQ Q2 2016 Intuitive Surgical Inc 19-7-2016 AMC DFS.N Q2 2016 Discover Financial Services 19-7-2016 AMC NAVI.OQ Q2 2016 Navient Corp 20-7-2016 BMO HAL.N Q2 2016 哈里伯顿(Halliburton) 20-7-2016 BMO MTB.N Q2 2016 M&T Bank Corp 20-7-2016 BMO STJ.N Q2 2016 St. Jude Medical Inc 20-7-2016 BMO APH.N Q2 2016 Amphenol Corp 20-7-2016 BMO MS.N Q2 2016 摩根士丹利 20-7-2016 BMO ABT.N Q2 2016 雅培制药(Abbott Laboratories) 20-7-2016 BMO NTRS.OQ Q2 2016 Northern Trust Corp 20-7-2016 BMO TEL.N Q3 2016 TE Connectivity Ltd 20-7-2016 12:00 ITW.N Q2 2016 Illinois Tool Works Inc 20-7-2016 20:00 FFIV.OQ Q3 2016 F5 Networks Inc 20-7-2016 AMC AXP.N Q2 2016 美国运通(American Express) 20-7-2016 AMC NEM.N Q2 2016 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 20-7-2016 AMC MAT.OQ Q2 2016 Mattel Inc 20-7-2016 AMC SLG.N Q2 2016 SL Green Realty Corp 20-7-2016 AMC QCOM.OQ Q3 2016 高通(Qualcomm) 20-7-2016 AMC TSCO.OQ Q2 2016 Tractor Supply Co 20-7-2016 AMC INTC.OQ Q2 2016 英特尔 20-7-2016 AMC EBAY.OQ Q2 2016 eBay Inc 20-7-2016 AMC URI.N Q2 2016 United Rentals Inc 20-7-2016 AMC FTI.N Q2 2016 FMC Technologies Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 李婷仪)
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%