《路透晚报》--7月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外交：中国不接受任何基于南海仲裁案裁决的主张和行动--习近平

中国国家主席习近平指出，南海诸岛自古以来就是中国领土，中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受所谓菲律宾南海仲裁案裁决的影响。中国不接受任何基于该仲裁案裁决的主张和行动。

--中国外交：中国是否在南海划定防空识别区取决于受威胁程度--副外长

中国发布白皮书，主张通过谈判公平解决南海海洋划界问题。外交部副部长刘振民表示，中国有权利在南海划定防空识别区，但在南海是不是需要划，要根据中国受到威胁的程度；如果中国的安全受到威胁，当然有权划，这取决于中国的综合判断。

--中国外交：南海仲裁案从头到尾就是一场披着法律外衣的政治闹剧--中国外长

中国外交部长王毅就所谓南海仲裁庭裁决结果发表谈话称，南海仲裁案从头到尾就是一场披着法律外衣的政治闹剧，中国不接受、不参与仲裁，是在依法维护国际法治和地区规则。

--中国外交：中国在南海的领土主权和海洋权益不受仲裁裁决影响--国防部长

中国国防部长兼国务委员常万全表示，中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受所谓菲律宾南海仲裁案裁决的影响，中方不接受任何基于该仲裁案裁决的主张和行动。

--国际政治：南海仲裁案仲裁结果将加剧冲突--中国驻美大使

中国驻美大使崔天凯表示，南海仲裁案仲裁庭否认中国在南海的权利主张，这会加剧冲突乃至对抗。

--中国经济：要稳定宏观调控政策，适度扩大总需求--总理

中国总理李克强表示，要充分估计形势复杂性，中国经济下行压力还在持续，地区和行业走势分化，多种自然灾害也带来较大影响，要稳定宏观调控政策，适度扩大总需求。保持经济稳定增长，在合理区间运行。

--中欧关系：中国将致力于市场改革，解决产能过剩问题--总理李克强

中国国务院总理李克强向欧盟官员表示，中国正致力于各项市场改革，对于处理钢铁产能过剩问题态度坚决。中国钢铁产能过剩导致中欧双方关系更为紧张。

--中国数据：6月进出口双降逊预期，全球经济低迷下半年外贸仍承压

中国6月进出口双双下滑逊于市场预期，上半年也以负值收尾，全球经济增长乏力为稳外贸添压力，而英国脱欧等黑天鹅事件加剧不确定性，下半年外贸形势难言乐观，可能延续上半年下滑的趋势。

--中国经济：十三五对外投资拟达7,200亿美元，零售额年均增长10%--商务部

中国商务部近日印发《商务发展第十三个五年规划纲要》，明确“十三五”（2016-2020年）时期，对外投资五年累计达到7,200亿美元左右，比“十二五”时期增长2,000亿美元。

--中美贸易：对美方故意曲解WTO规则和相关裁决表示强烈不满--商务部

中国商务部贸易救济调查局负责人就美国对华不锈钢板带材反倾销反补贴调查补贴初裁发表谈话称，对美方故意曲解世贸组织规则和相关裁决的不合理做法表示强烈不满，将运用世贸组织争端解决机制，坚决扞卫自身权益。

--台湾央行：台币兑美元长期呈升值趋势，央行并未“阻升不阻贬”

台湾央行表示，台币兑美元长期间内呈升值趋势，央行没有“阻升不阻贬”，也从未采一定的贬值或升值政策。

--香港房地产：信和置业以16.22亿港元中标大埔白石角住宅土地，略超市场预期

香港政府宣布，一幅位于新界大埔白石角的住宅土地，由信和置业以16.22亿港元的出价中标，略高于市场预期。

【金融】

--中国央行：今日对13家金融机构开展MLF操作共2,590亿元，利率持平

中国央行称，今日对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共2,590亿元人民币，各期限利率均与上期持平。

--台湾金融：经济连结不高，英国脱欧对台湾受评发行机构影响有限--中华信评

国际评级公司标准普尔在台转投资的中华信评表示，英国脱欧对台湾受评发行机构影响有限，由于台湾与英国之间的经济连结性并不高，并不认为英国脱欧会对于台湾的实质经济动能带来立即且重大的影响。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元七天期逆回购，持平到期量

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，与到期量持平。

--《中国债市每日综述》现券弱势盘整新债需求一般，贸易数据疲弱未有影响

中国银行间债市现券弱势盘整格局依旧。市场人士表示，尽管流动性持续宽松无虞，但现券震荡格局仍未有明显突破，午后公布的贸易数据走弱亦对市场影响有限，而在更多密集数据公布间隙，多空势力仍僵持，市况乏善可陈。

--《中国新债预测》国开行10/20年增发债预测均值3.16%和3.72%，略低于二级

中国国家开发银行周四将招标发行10、20年两期固息债。路透调查显示，经济金融数据披露前夕债市小幅弱势调整，不过一级市场方面投标需求仍较旺盛，供给虽高但压力亦有限；预计两期国开债中标收益率小幅低于二级，市场预测均值分别落在3.16%和3.72%。

--新债招标：中国五年国债利率2.65%略高于预测均值，最终发行393.9亿

中国财政部公告，上午招标的五年期固息国债票面利率为2.65%，略高于此前2.63%的预测均值；实际发行量393.90亿元人民币，意味着在330亿元招标量的基础上，获得了63.9亿元的追加认购。

--新债招标：农发行15年增发债收益率3.6998%，20年3.7455%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的15年、20年固息增发债，中标收益率分别为3.6998%和3.7455%，投标倍数为5.19倍和2.94倍。农发行稍早招标的五、七、10年期固息增发债，中标收益率为3.0392%、3.2310%和3.2603%，对应投标倍 数为2.48倍、4.15倍和2.77倍。

【外汇】

--《焦点》中国6月境外机构大幅增持人民币利率债求避险，但年内低配仍是常态

全球金融市场动荡不安的6月间，境外机构持有人民币债券出现了井喷式增长。分析人士指出，避险情绪推升了人民币利率债的行情，境内市场开放亦推波助澜。但在人民币贬值的预期之下，这样的增速短期料难维持，境外机构年内低配人民币债券或为常态。

--中国汇市：人民币震荡收跌，与离岸市场价差大幅收窄至数十点

人民币兑美元即期较上日收盘价小跌，中间价则小升。交易员称，由于早盘离岸CNH快速走升致两地价差收窄，一度提振在岸反弹；午后离岸购汇旺盛致汇价回吐涨幅，亦带动在岸购汇热情，在岸人民币跟随离岸震荡走贬。今日海关公布的贸易数据对汇市影响有限。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升续创近三个月新高，后市料继续震荡上行

中国股市沪综指连三日收升，续创近三个月新高。分析师指出，今日前期滞涨个股出现补涨，部分调整到位个股重新活跃，接替前期热点推动大盘续升。诸多热点主题板块持续走强或创出阶段性新高，结构性投资主线在三季度有望进一步强化，后市大盘料继续震荡上行。

--中国数据：上半年进口铁矿石同比增长9.1%，进口钢材同比下降2.8%--海关

中国海关公布，上半年中国进口铁矿石4.94亿吨，同比增长9.1%；进口原油1.87亿吨，同比增长14.2%。

--中国股市：6月证券投资者信心指数创年内最高，下半年政策利多信心增强

中国6月证券市场投资者信心调查分析报告显示，6月中国证券市场投资者信心指数环比上升14.9%至达到54.9，重回乐观区间且为2016年上半年最高值，同时投资者对下半年国内经济政策有利股市的信心亦在增强。

--中港个股：华润宝能及深铁均否认有关万科股份收购的报导--公告

近日有媒体报导华润和深圳地铁将溢价收购宝能系所持有的万科股份，相关各方在回复深圳证交所的关注函中，均对有关报导予以否认；此外宝能系公司还表示，相关债券发行计划正有序推进中。

--中国企业：万达旗下AMC收购欧洲最大院线Odeon & UCI，作价9.21亿英镑

中国大型地产及文化娱乐集团--万达集团称，旗下美国AMC院线收购欧洲第一大院线Odeon & UCI，作价9.21亿英镑；这是万达首次在欧洲院线行业投资，形成全球电影布局。 (完) (整理 张喜良; 审校 林高丽)