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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 12:05 BJT

中国货币市场：宽松不改主要回购利率微涨，逾千亿MLF到期暂影响有限

路透上海7月13日 - 中国银行间市场周三资金面宽松格局不改，主要回购利率稳中微涨
。交易员称，流动性充沛局面依然，即便是质押信用债的机构熨平头寸毫不费力，逾千亿ML
F到期对市场并无影响，在宽松局面下央行逆回购今日完全对冲到期量，亦无资金投放。
    
    “还是宽松啊，MLF到期也完全无感，可能一次到期的量毕竟有限，后期累加的话可能
影响会慢慢显现的。”华中一银行交易员说，减点出资的机构也不少，大家预期都还算可以
。
    
    她并表示，不知道央行会不会续作MLF，现在还没什么风声，估计央行也在随时关注资
金面情况。
    
    据路透统计，7月13日至25日，MLF到期规模总计达5,290亿元，其中今日到期1,270亿元
；7月16日至11月12日，则将有4,222亿元央票陆续到期释放流动性。         
    
    消息人士上周五透露，中国央行当日就13日和18日的MLF操作向部分银行询量。央行在
回复路透查询的邮件中表示，综合考虑银行体系流动性状况等因素择机酌量开展操作，以保
持银行体系流动性合理充裕。 
    
    华北一券商交易员表示，资金太宽松了，我们很早就平了头寸了，即便后面MLF到期多
和缴税感觉冲击也不会很大。   
    
    中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，与到期量持平。据路透
统计，本周共有1,950亿元逆回购到期，期限均为七天。上周央行公开市场单周净回笼6,450
亿元，为四个月以来新高。        

     以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:56                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9801     1.9740      +0.61
      七天                     2.2805     2.2673      +1.32
                                                  
      14天                     2.6076     2.6047      +0.29
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.4300     2.0100     +42.00
                                                  
      七天                     2.4100     2.4500      -4.00
                                                  
      14天                     2.4000     2.2000     +20.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0000     2.0000      +0.00
                                                  
      七天                     2.4400     2.3500      +9.00
                                                  
      14天                     2.6200     2.6200      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   1.9930     1.9940      -0.10
                                                  
       七天                    2.3130     2.3190      -0.60
                                                  
       三个月                  2.9070     2.9240      -1.70
                                                  
 (完)
    

 (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)

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