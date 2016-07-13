中国货币市场：宽松不改主要回购利率微涨，逾千亿MLF到期暂影响有限

路透上海7月13日 - 中国银行间市场周三资金面宽松格局不改，主要回购利率稳中微涨 。交易员称，流动性充沛局面依然，即便是质押信用债的机构熨平头寸毫不费力，逾千亿ML F到期对市场并无影响，在宽松局面下央行逆回购今日完全对冲到期量，亦无资金投放。 “还是宽松啊，MLF到期也完全无感，可能一次到期的量毕竟有限，后期累加的话可能 影响会慢慢显现的。”华中一银行交易员说，减点出资的机构也不少，大家预期都还算可以 。 她并表示，不知道央行会不会续作MLF，现在还没什么风声，估计央行也在随时关注资 金面情况。 据路透统计，7月13日至25日，MLF到期规模总计达5,290亿元，其中今日到期1,270亿元 ；7月16日至11月12日，则将有4,222亿元央票陆续到期释放流动性。 消息人士上周五透露，中国央行当日就13日和18日的MLF操作向部分银行询量。央行在 回复路透查询的邮件中表示，综合考虑银行体系流动性状况等因素择机酌量开展操作，以保 持银行体系流动性合理充裕。 华北一券商交易员表示，资金太宽松了，我们很早就平了头寸了，即便后面MLF到期多 和缴税感觉冲击也不会很大。 中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，与到期量持平。据路透 统计，本周共有1,950亿元逆回购到期，期限均为七天。上周央行公开市场单周净回笼6,450 亿元，为四个月以来新高。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9801 1.9740 +0.61 七天 2.2805 2.2673 +1.32 14天 2.6076 2.6047 +0.29 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4300 2.0100 +42.00 七天 2.4100 2.4500 -4.00 14天 2.4000 2.2000 +20.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.4400 2.3500 +9.00 14天 2.6200 2.6200 +0.00 Shibor 其中:隔夜 1.9930 1.9940 -0.10 七天 2.3130 2.3190 -0.60 三个月 2.9070 2.9240 -1.70 (完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)