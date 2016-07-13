中国汇市：人民币早盘由升转跌，离岸CNH反弹缓和在岸贬值压力

* 人民币早盘由升转跌，中间价则小升

* 离岸CNH快速走升至两地价差收窄

* 离岸美元多头平仓加剧离岸掉期市场资金需求

* 退欧风险和美加息影响继续消化，缓和贬值预期

路透上海7月13日 - 人民币兑美元即期 周三早盘较上日收盘价缩量微跌，中间价则小升脱离逾五年半低点。交易员称，由于离岸CNH 快速走升致两地价差收窄，一度提振在岸反弹，但购汇需求仍较多，限制在岸反弹空间；若退欧风险和美加息影响渐续消化，人民币贬值预期料缓和。

他们并指出，市场避险情绪逐渐消退，美元指数下跌推升离岸CNH即期，而此前离岸美元多头聚集，但又缺乏统一的货币市场，因此只能通过掉期市场来获取资金，早盘离岸短端掉期点 快速走升，凸显人民币资金需求较旺，这加剧离岸即期平仓压力。

“今天主要因素在CNH，offshore那边资金比较紧，导致多杀多，onshore应该是受联动影响出现小涨。”一外资行交易员称。

路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周三一度触及6.54%，创今年1月11日以来新高，当时更是触及39.876%的记录新高；而国内银行间隔夜质押式回购加权平均利率 只有约2%水平。

北京时间12:00，人民币兑美元 即期报6.6856元,上日收报6.685元，夜盘终报6.6929元。今日人民币兑美元中间价 报6.6891元，上日中间价为6.695元。人民币兑美元即期成交额 为98.61亿美元，上日半日为138.07亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.21%至94.47；SDR篮子指数微升至95.44，BIS篮子指数微升至95.5。其中人民币兑日圆大涨超2.2%，成为今日指数反弹的主推力。

全球汇市方面，日圆周三在亚洲交易时段扳回本周的部分跌幅，本周稍早兑美元曾跌至两周半低点。日本或出台更多经济刺激举措的前景帮助提振了风险偏好，此前打压日圆。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8385元, 上日尾盘为6.8368元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6902元, 上一交易日尾盘报6.697元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.684；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。