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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《台湾新债预测》20年期105/9公债得标利率料在1.18-1.22%

* 标售标的：20年公债105/09
    * 标售时间：周四(14日)
    * 标售金额：预估300亿台币
    * 预测中值：1.18-1.22%
    * 受访机构：10家

    路透台北7月13日 - 台湾央行周四(14日)将代财政部标售20年期公债105/9 。路透调查显示
，在市场预估央行9月将再降息、美国联邦准备理事会(FED)今年升息机率降低、寿险公司持有外币债遭大举赎
回，普遍有资金去化的压力，加上本期为今年最后一批的20年期公债，料在各大银行及寿险业巨额资金抢标之
下，得标利率中值将落在1.18-1.22%。
    
    路透周三采访10家金融机构，包括五家大型银行、四家大型寿险公司及一家大型证券商。大区间落在1.12
-1.25%。。    
    
   以下为交易员观点整理：
　　--本期是今年最一批20年期公债，各大型银行及寿险公司投标意愿都很高，在巨额资金抢标之下，估利率
不易标太高，1.20%应是合理的水准。
　　--英国脱欧公投后国际上不确定因素增多，如今又有南海问题扰局，避险需求升高。        
　　--这次投标倍应该会在1.8倍以上，主因是市场资金浮滥，预估参与投标金融机构一定很踊跃，一是考量
绝对收益、二则是筹码问题，因钱多券少。除了大银行势必积极参与投标外，寿险业也不会缺席。
　　--目前各大银行多面临放款不易的压力，且对大陆授信又受限，银行资金成本较寿险业为低，预估本期决
战点不在寿险公司，而是大型行库。
　　--最近长券买盘都回来了，10年期公债殖利率已压低到0.68%以下，使各大银行对长券态度转趋积极，加
以寿险资金纷纷回笼，各种有利条件均聚集，预估这期应该会标很好。
　
    本次105/9期公债预计标售300亿台币。周三发行前交易殖利率跌1基点，本地时间中午12:19时报在1.2000
%，盘中交易区间落在在1.2000%-1.2150%。
    
    此前同天期公债105/6期 得标利率为1.36%；得标比重方面，银行业得标比重84.67%、证券业
15%、票券业0.33%、保险业0%。 (完)
   
    以下为各金融机构的预期区间： 
    
    金融机构          区间低位    区间高位(%)     
    -------------------------------------------
    大型银行一         1.12        1.22
    大型银行二         1.17        1.22          
    大型银行三         1.18        1.22   
    大型银行四         1.18        1.22 
    大型银行五         1.21        1.23               
    大型寿险公司一     1.18        1.22           
    大型寿险公司二     1.18        1.25           
    大型寿险公司三     1.19        1.22               
    大型寿险公司四     1.20        1.25          
    大型证券商         1.20        1.23              
    -------------------------------------------
    中  值             1.18        1.22 (完)  

 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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