重温稿-《台湾新债预测》20年期105/9公债得标利率料在1.18-1.22%

* 标售标的：20年公债105/09 * 标售时间：周四(14日) * 标售金额：预估300亿台币 * 预测中值：1.18-1.22% * 受访机构：10家 路透台北7月13日 - 台湾央行周四(14日)将代财政部标售20年期公债105/9 。路透调查显示 ，在市场预估央行9月将再降息、美国联邦准备理事会(FED)今年升息机率降低、寿险公司持有外币债遭大举赎 回，普遍有资金去化的压力，加上本期为今年最后一批的20年期公债，料在各大银行及寿险业巨额资金抢标之 下，得标利率中值将落在1.18-1.22%。 路透周三采访10家金融机构，包括五家大型银行、四家大型寿险公司及一家大型证券商。大区间落在1.12 -1.25%。。 以下为交易员观点整理： --本期是今年最一批20年期公债，各大型银行及寿险公司投标意愿都很高，在巨额资金抢标之下，估利率 不易标太高，1.20%应是合理的水准。 --英国脱欧公投后国际上不确定因素增多，如今又有南海问题扰局，避险需求升高。 --这次投标倍应该会在1.8倍以上，主因是市场资金浮滥，预估参与投标金融机构一定很踊跃，一是考量 绝对收益、二则是筹码问题，因钱多券少。除了大银行势必积极参与投标外，寿险业也不会缺席。 --目前各大银行多面临放款不易的压力，且对大陆授信又受限，银行资金成本较寿险业为低，预估本期决 战点不在寿险公司，而是大型行库。 --最近长券买盘都回来了，10年期公债殖利率已压低到0.68%以下，使各大银行对长券态度转趋积极，加 以寿险资金纷纷回笼，各种有利条件均聚集，预估这期应该会标很好。 本次105/9期公债预计标售300亿台币。周三发行前交易殖利率跌1基点，本地时间中午12:19时报在1.2000 %，盘中交易区间落在在1.2000%-1.2150%。 此前同天期公债105/6期 得标利率为1.36%；得标比重方面，银行业得标比重84.67%、证券业 15%、票券业0.33%、保险业0%。 (完) 以下为各金融机构的预期区间： 金融机构 区间低位 区间高位(%) ------------------------------------------- 大型银行一 1.12 1.22 大型银行二 1.17 1.22 大型银行三 1.18 1.22 大型银行四 1.18 1.22 大型银行五 1.21 1.23 大型寿险公司一 1.18 1.22 大型寿险公司二 1.18 1.25 大型寿险公司三 1.19 1.22 大型寿险公司四 1.20 1.25 大型证券商 1.20 1.23 ------------------------------------------- 中 值 1.18 1.22 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)