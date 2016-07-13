路透基点：台湾帝宝工业委托台湾银行负责其1.2亿美元贷款案--TRLPC

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司帝宝工业已委托台湾银行负责其五年期贷款事宜，最高融资规模可达1.2亿美元。
据消息人士称，贷款的条件和细节尚未敲定。
贷款资金将主要用于对帝宝工业2013年12月签订的一笔1亿美元三年期贷款进行再融资，亦会用于运营资本用途。澳新银行是2013年贷款的牵头行，当时的贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90-120个基点，具体利率水平取决于借款人的税后净利润率。
帝宝工业上次入市融资是在2015年11月，当时其签订了70亿台币五年期贷款。台湾银行担任牵头行，贷款均分为A、B两部分，A部分为循环信贷，B部分为定期贷款。A部分利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65个基点，B部分贷款为较台币利率互换(IRS)利率加码68个基点。(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。