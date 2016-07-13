路透基点：台湾帝宝工业委托台湾银行负责其1.2亿美元贷款案--TRLPC

路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司帝宝工业已委托台湾银行负责其五年期贷款事宜，最高融资规模可达1.2亿美元。

据消息人士称，贷款的条件和细节尚未敲定。

贷款资金将主要用于对帝宝工业2013年12月签订的一笔1亿美元三年期贷款进行再融资，亦会用于运营资本用途。澳新银行是2013年贷款的牵头行，当时的贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90-120个基点，具体利率水平取决于借款人的税后净利润率。

帝宝工业上次入市融资是在2015年11月，当时其签订了70亿台币五年期贷款。台湾银行担任牵头行，贷款均分为A、B两部分，A部分为循环信贷，B部分为定期贷款。A部分利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65个基点，B部分贷款为较台币利率互换(IRS)利率加码68个基点。(完)