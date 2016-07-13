版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 14:11 BJT

标题新闻：意大利裕信出售Pekao及FinecoBank各10%股权筹10亿欧元，核心资本率提高0.2个百分点

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐