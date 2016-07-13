《中国企业债发行日程表》--7月13日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湖南城陵矶临港 12 7 7/20簿记建档 -- AA 7/21-7/27 国开证券 新区开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *宜昌高新 8 7 7/20簿记建档 -- AA+ 7/21-7/22 东方花旗证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *广东广晟资产 14 15 7/20簿记建档 -- AAA 7/21-7/25 广发证券 经营 (第5、第10年末附投资者回售选择权) 平安证券 ========================================================================================= 望城经开区 27 7 7/12簿记建档 *3.75% AA 7/13-7/14 财富证券 建设开发公司双创孵化专项债券 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进公司担保) ========================================================================================= 潍坊公信国资 4 10 7/12簿记建档 *5.00% AAA 7/13-7/15 中泰证券 经营寒亭停车场专项债 (第3-10年末还9%-16%本金/中合中小企业融资担保公司担保/资产或收益权抵质押) ========================================================================================= 合肥鑫城国有 14 7 7/14簿记建档 *上限5.50% AA 7/15 东海证券 资产经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 镇江新区城建 至多11.6 7 7/13簿记建档 上限7.00% AA 7/14-7/18 海通证券 投资公司停车场专项债 (第3-7年末偿还20%本金/镇江城市建设产业集团担保) ========================================================================================= 金堂县现代 8 7 7/13簿记建档 上限7.00% AA- 7/14-7/19 天风证券 农业投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 洪泽县城市 10 7 7/15簿记建档 -- AA 7/18-7/20 银河证券 资产经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 如东县新天地 10 7 7/15簿记建档 -- AA 7/18-7/21 申万宏源证券 投资发展公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 安吉县城西北 8.6 7 7/15簿记建档 -- AA- 7/18-7/21 财通证券 开发公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/安吉县资产经营有限公司担保) ========================================================================================= 汉川市汉融 12 7 7/15簿记建档 -- AA 7/18-7/22 长江证券 投资建设开发公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 安顺市国有 11 7 7/15簿记建档 -- AA 7/18-7/22 国信证券 资产管理公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司担保) 中泰证券 ========================================================================================= 嘉兴市湘家荡 6 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/22 民族证券 发展投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 郑州航空港兴港 19.5 10 7/19簿记建档 -- AA+ 7/20-7/22 中原证券 投资集团 (第3-6年、7-10年末分别偿还15%、10%本金) 国开证券 ========================================================================================= 芜湖市镜湖 12 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/22 安信证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏筑富 16 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/25 华林证券 实业投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/以土地使用权及部分房屋建筑物提供担保) 国海证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 丰县城市投资 13 5 7/12簿记建档 *4.23% AA 7/13-7/15 银河证券 发展公司棚改项目收益债券 (第3-5年末还45%、35%、20%本金/丰县经济开发区投资发展公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 一带一路南通新型 26 7 7/14簿记建档 *上限6.00% AA+ 7/15-7/19 长城证券 城镇化建设集合债券 (第3-7年末还20%本金/江苏省信用再担保有限公司担保) ========================================================================================= 淮北建投控股集团 15 4 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/22 国元证券 小微企业增信集合债券 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次