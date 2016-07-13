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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 15:22 BJT

《汇市简讯》英镑/美元若能站上1.3350，将引发更多空头回补

0706 GMT

* 英镑/美元在亚洲盘追平上周高点1.3340，因有更多的英镑空头被回补

* 上一次的英镑空头回补帮助英镑从1.2974升到周二的1.3295

* 若能升穿1.3350，则料将触发进一步的空头回补。1.3350是7月1日高点

* 1.2851是周一低点，之后英镑受到英国新首相确定的消息提振

* 1.3247（自1.3340回撤后触及的低点）、1.3227（亚洲盘低点）和1.3200构成支撑

(编译 高琦 审校 张荻)

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