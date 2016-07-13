日本债市：指标日债小跌，逢低买盘提振超长期公债

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.360% -0.5 -0.355% 五年期公债 -0.355% +0.5 -0.360% 10年期公债 -0.280% +0.5 -0.285% 20年期公债 0.065% +0.0 0.065% 30年期公债 0.125% -0.5 0.130% 10年期公债期货 <0#JGB:> 153.63 -0.06 153.69 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/王洋; 审校 孙茉莉/艾茂林/蔡美珍)
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%