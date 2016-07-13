国际油市：油价下滑，因投资者锁定获利且美国原油库存意外上升

0655GMT，布兰特原油期货 跌0.55美元至每桶47.92美元，上日结算价上涨2.22美元或4.8%。

美国原油期货 下跌0.46美元至每桶46.34美元，上日收高4.6%。

上日涨幅为4月8日以来最高。

“我们的确在亚洲时段看到一些逆循环性交易。金价小幅上涨，股市表现强劲，但力道没有之前那么强，而美元则是走高，”悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

“市场对于油价动能感到忧心，不知能否延续，”Spooner补充称。

美国石油协会(API)周二称，截至7月8日该周美国原油库存增加220万桶，至5.231亿桶，路透调查的分析师预计为减少300万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布每周库存数据。

“在美国官方库存数据于今日出炉前，昨天API数据可能让交易商有点不安，”Spooner称。

尽管EIA下调了今年美国及全球石油需求增长预估，但上调了明年的增长预估。

石油输出国组织(OPEC)周二对2017年油市做出乐观预估，称全球原油需求将高于当前产量，意指供应不足，而非已然拖累油价的供应大幅过剩。

瑞士信贷周三上调2016年美国原油期货和布兰特原油价格预测。

该行预计今年美国西德克萨斯中质油均价每桶43.59美元，稍早预测为36.91美元；预计2017年均价每桶55.00美元，此前预计为52.88美元。

预计布兰特原油今年平均为每桶44.53美元，稍早预计为37.77美元；2017年料平均为56.25美元，此前预计为54.25美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文