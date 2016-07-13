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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 15:31 BJT

《汇市简讯》再度看空英镑/美元，若能收在1.3323上方可推迟跌势到来

0710 GMT

* 英镑/美元周二强劲反弹，今日走势则胶着于1.3323

* 1.3323是1.5022-1.2798跌势的38.2%回档位

* 日线需要收在1.3323上方，才能令反弹走势延续

* 我们在1.3285做空英镑/美元，因为整体倾向仍为下行

* 6月24日当天从1.5022大跌到1.3228的后续影响仍然存在

* 技术图：tmsnrt.rs/29CNj7N

(编译 高琦 审校 郑茵)

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