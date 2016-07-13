新闻稿：中国上半年人民币计价出口同比降2.1%，进口降4.7%--海关

路透北京7月13日 - 以下为中国海关总署周三发布的“2016年上半年我国外贸进出口情况”新闻稿全文：

据海关统计，今年上半年，我国货物贸易进出口总值11.13万亿元人民币，比去年同期（下同）下降3.3%。其中，出口6.4万亿元，下降2.1%；进口4.73万亿元，下降4.7%；贸易顺差1.67万亿元，扩大5.9%。

6月份当月，我国进出口总值2.04万亿元人民币，下降0.3%。其中，出口1.17万亿元，增长1.3%；进口8633亿元，下降2.3%；贸易顺差3112亿元，扩大12.8%。

今年上半年，我国外贸进出口的主要特点：

一、第二季度进出口有所回升，出口实现正增长、进口降幅收窄。上半年，我国进出口、出口和进口值虽仍同比下降，但从季度情况看，有所回稳。其中，一季度，我国进出口、出口和进口值分别下降6.9%、5.7%和8.4%。二季度，进出口、出口值分别增长0.1%和1.2%，呈现正增长；进口值下降1.2%，降幅较一季度收窄7.2个百分点。

二、一般贸易进出口比重有所提升。上半年，我国一般贸易进出口6.28万亿元，下降1.2%，占同期我国进出口总值的56.4%，比去年同期提升1.2个百分点，贸易方式结构有所优化。

三、对部分一带一路沿线国家出口增长。上半年，我国对巴基斯坦、俄罗斯、孟加拉国、印度和埃及等国出口分别增长22.5%、16.6%、9%、7.8%和4.7%。同期，我国对欧盟出口增长1.3%、对美国出口下降4.6%、对东盟出口下降2.9%，3者合计占同期我国出口总值的46.4%。

四、民营企业出口占比继续保持首位。上半年，我国民营企业进出口4.31万亿元，增长5.1%，占我外贸总值的38.7%。其中，出口2.99万亿元，增长3.6%，占出口总值的46.6%，超过外商投资企业和国有企业出口比重，继续保持出口份额居首的地位；进口增长8.7%，延续了去年四季度的增长态势。

五、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。上半年，我国机电产品出口3.66万亿元，下降2.5%，占同期我国出口总值的57.2%。其中，医疗仪器及器械出口增长4.8%，蓄电池出口增长2.7%，太阳能电池出口增长7.4%。同期，传统劳动密集型产品合计出口1.34万亿元，增长0.4%，占出口总值的21%。其中，纺织品、服装、玩具和塑料制品出口增长，部分传统产品依然具有竞争优势。

六、铁矿石、原油、铜等大宗商品进口量保持增长，主要进口商品价格持续低位但跌幅较一季度收窄。上半年，我国进口铁矿石4.94亿吨，增长9.1%；原油1.87亿吨，增长14.2%；煤1.08亿吨，增长8.2%；铜274万吨，增长22%。同期，进口成品油1547万吨，下降2%；钢材646万吨，下降2.8%。同期，我国进口价格总体下跌8%。其中，铁矿石进口均价同比下跌15.7%，原油下跌31.9%，成品油下跌21.4%，煤下跌20.1%，铜下跌15.7%，钢材下跌9.2%，跌幅均较一季度不同程度收窄。

此外，上半年我国出口价格总体下跌3.2%，由此测算，今年上半年我国贸易价格条件指数为105.2，意味着我国出口一定数量的商品可以多换回5.2%的进口商品，表明我国贸易价格条件继续改善。（完）

预览详情，请点击中国海关总署网站：here (整理 马蓉; 审校 张喜良)