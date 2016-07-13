欧洲汇市：英镑走坚，等候英国新首相有关退欧的表态

英镑兑美元 上涨0.1%，至1.3270美元，亚洲盘中曾触及1.3340，为7月4日以来最高，远高于7月6日触及的31年低点1.2798。

欧元兑英镑 下跌0.3%，至0.8325英镑，亚洲盘曾跌至0.83，为6月30日以来最低。

“英国是否能够维持自由进出欧盟单一市场，暂时还不明朗，因此英镑回挫的机率不低，”德国商业银行外汇策略分析师Thu Lan Nguyen称。

“在持续不确定性的情况下，英国巨大经常帐赤字令人相当担心。”

英国经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的7%左右，在发达国家之中居前。

英国央行总裁卡尼已暗示，或许会放宽政策，以缓解公投退欧对经济的冲击，市场行情反映周四降息25个基点的机率超过70%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价