更新版 1-中国汇市：人民币震荡收跌，与离岸市场价差大幅收窄至数十点

* 人民币震荡收跌，中间价则小升 * 离岸CNH亦缩减涨幅，两地价差收窄 * 离岸短端掉期走升，因市场人民币资金需求较旺 * 贸易数据影响有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月13日 - 人民币兑美元即期 周三较上日收盘价小跌，中间 价则小升。交易员称，由于早盘离岸CNH 快速走升致两地价差收窄，一度提振在岸 反弹；午后离岸购汇旺盛致汇价回吐涨幅，亦带动在岸购汇热情，在岸人民币跟随离岸震荡 走贬。今日海关公布的贸易数据对汇市影响有限。 他们并指出，早盘美元指数下跌推升离岸CNH即期，离岸短端掉期点 快速走升 ，凸显人民币资金需求较旺，这加剧离岸即期平仓压力。午后离岸美元掉期曲线企稳，但在 岸掉期曲线下行。 “午盘欧元和英镑跌了，大家就分分钟买起来（美元），（美元）就上去了。但客盘量 也有限，到这个位置也就差不多了。”一中资行交易员称， “预计明天（美元）中间价会 开的比较高。” 亦有外资行交易员表示，今天市场波动因素在离岸市场，此前离岸美元多头聚集，但又 缺乏统一的货币市场，只能通过掉期市场来获取资金。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微 升0.21%至94.47；SDR篮子指数微升至95.44，BIS篮子指数微升至95.5。其中人民币兑日圆 大涨超2.2%，成为今日指数反弹的主推力。 全球汇市方面，日圆周三收复部分失地，之前录得近两年最大两日跌幅，因本周初横扫 金融市场的强劲风险偏好有所消退。 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.6922 6.685 -0.11% XS> 中间价 6.6891 6.695 0.09% 成交额<CNYSPTVOL=CF 222.75亿美 264.34亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 130 日低6.6932 日高6.68 02 今年以来升贬幅度 -2.97% 2005年汇改以来升贬 23.67% 幅度 一年期美元/人民币掉 633 期 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6946 6.697 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.8446 6.8368 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6911； 交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点 每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/林高丽)