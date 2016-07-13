金属期市：伦敦期铜劲升突破5,000美元大关，受益于风险偏好回暖

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
“市场明显浮现出风险意愿，这推动了市况，”澳新银行分析师Daniel Hynes说道，“对于基本金属，市场目前明确采取了一种乐观的态度，甚至可能是有些过早的乐观，因为仍面临着中国成长忧虑和库存上升的疑虑。”
伦敦期铜 最高涨至每吨5,032美元，为4月29日以来最强，之后在0751GMT回落到4,941.50美元，日内涨幅仍达到1.5%，延续周二2.5%的涨势。
上海期铜 盘中大涨逾5%，创下5月7日以来的最高位，终场收高4.1%，报每吨38,580元人民币。这表明空头已经回补了仓位，未平仓合约已经较6月1日的高位下降27%，不过在周三又有所增加。
其它金属方面，上海期镍 在大涨4.8%后猛然逆转走势，最终收涨0.8%。上海期锌 收涨1%，因预计钢铁生产商将赶在政府强令关闭产能以前提高产量。
伦敦期镍 创下去年10月以来的最高位，报每吨10,670美元，之后遭遇获利了结而下跌1.2%。伦敦期锌 升至13个月高位，伦敦期铝 触及近一年高位。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/高琦 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%