金属期市：伦敦期铜劲升突破5,000美元大关，受益于风险偏好回暖

“市场明显浮现出风险意愿，这推动了市况，”澳新银行分析师Daniel Hynes说道，“对于基本金属，市场目前明确采取了一种乐观的态度，甚至可能是有些过早的乐观，因为仍面临着中国成长忧虑和库存上升的疑虑。”

伦敦期铜 最高涨至每吨5,032美元，为4月29日以来最强，之后在0751GMT回落到4,941.50美元，日内涨幅仍达到1.5%，延续周二2.5%的涨势。

上海期铜 盘中大涨逾5%，创下5月7日以来的最高位，终场收高4.1%，报每吨38,580元人民币。这表明空头已经回补了仓位，未平仓合约已经较6月1日的高位下降27%，不过在周三又有所增加。

其它金属方面，上海期镍 在大涨4.8%后猛然逆转走势，最终收涨0.8%。上海期锌 收涨1%，因预计钢铁生产商将赶在政府强令关闭产能以前提高产量。

伦敦期镍 创下去年10月以来的最高位，报每吨10,670美元，之后遭遇获利了结而下跌1.2%。伦敦期锌 升至13个月高位，伦敦期铝 触及近一年高位。（完）

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