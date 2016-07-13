《全球汇市》日圆温和反弹，此前录得2014年以来最大两日跌幅

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
今日稍后加拿大央行的政策会议备受瞩目。不过分析师预期将不会有降息之举，认为继 英退后加国央行论调可能偏于温和，加元或因此承压，目前兑美元 下滑0.3%。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1054 1.1057 -0.03 +1.79 1.0860 美元/日圆 104.28 104.69 -0.39 -13.32 120.30 欧元/日圆 115.28 115.77 -0.42 -11.64 130.47 美元/瑞郎 0.9858 0.9887 -0.29 -1.60 1.0018 英镑/美元 1.3250 1.3242 +0.06 -10.10 1.4738 美元/加元 1.3057 1.3041 +0.12 -5.65 1.3839 美元/离岸人民币 6.6945 6.6955 -0.01 +1.93 6.5680 澳元/美元 0.7600 0.7621 -0.28 +4.47 0.7275 新西兰元/美元 0.7275 0.7295 -0.27 +6.59 0.6825 欧元/瑞郎 1.0898 1.0936 -0.35 +0.11 1.0886 欧元/英镑 0.8338 0.8358 -0.24 +13.18 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4570 9.4474 +0.10 +3.12 9.1705 美元/挪威克朗 8.4368 8.4302 +0.08 -4.56 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/刘秀红/王洋/孙茉莉; 审校 蔡美珍/张明钧/于春红)
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%