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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 16:58 BJT

《全球汇市》日圆温和反弹，此前录得2014年以来最大两日跌幅

今日稍后加拿大央行的政策会议备受瞩目。不过分析师预期将不会有降息之举，认为继
英退后加国央行论调可能偏于温和，加元或因此承压，目前兑美元 下滑0.3%。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1054  1.1057  -0.03  +1.79  1.0860
    美元/日圆            104.28  104.69  -0.39 -13.32  120.30
    欧元/日圆         115.28  115.77  -0.42 -11.64  130.47
    美元/瑞郎            0.9858  0.9887  -0.29  -1.60  1.0018
    英镑/美元            1.3250  1.3242  +0.06 -10.10  1.4738
    美元/加元            1.3057  1.3041  +0.12  -5.65  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6945  6.6955  -0.01  +1.93  6.5680
    澳元/美元            0.7600  0.7621  -0.28  +4.47  0.7275
    新西兰元/美元        0.7275  0.7295  -0.27  +6.59  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0898  1.0936  -0.35  +0.11  1.0886
    欧元/英镑         0.8338  0.8358  -0.24 +13.18  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4570  9.4474  +0.10  +3.12  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4368  8.4302  +0.08  -4.56  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 王颖/刘秀红/王洋/孙茉莉; 审校 蔡美珍/张明钧/于春红)

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