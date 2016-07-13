欧洲已公布经济指标--2016/7/13

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.6 r +0.4 r +1.7 r 英国 第一季 +0.4 f +0.7 f +2.0 f 德国 第一季 +0.7 f-@ +0.3 f-@ +1.3 f-u 法国 第一季 +0.6 f +0.3 f -- 意大利 第一季 +0.3 f +0.2 r +1.0 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 6月 -- p +0.4 f +0.1 p 英国 5月 +0.2 +0.1 +0.3 德国 6月 +0.1 f +0.3 f +0.3 f 法国(HICP) 6月 +0.1 f +0.5 f +0.3 f 意大利(HICP) 6月 +0.2 f +0.3 f -0.2 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 5月 +0.6 -0.3 -3.9 英国 5月 +0.1 u +0.3 u -0.7 u 德国 5月 +0.4 +0.1 -2.7 法国 5月 +0.3 -0.5 -3.5 意大利 5月 +0.5 -0.7 -3.7 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 5月 10.1 10.2 英国 2-4月 5.0 5.1 德国 6月 6.1 @ 6.1 @ 法国 第一季 10.2 10.2 r 意大利 5月 11.5 11.6 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%