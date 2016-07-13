台湾汇市：台币收创11个月新高升破32.2，风险偏好上扬外资汇入

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
* 台币收创11个月新高升破32.2
* 台股升至近一年高位，外资续汇入
* 明日台币区间料在32.150-32.250
路透台北7月13日 - 台币兑美元 周三收创11个月新高。汇银人士称，国际风险偏好上扬，台股收创近一年高位，且外资持续汇入，推升台币终场升破32.2关卡，后市关切央行在汇市举措。
他们表示，台币升破32.2后吸引不少大型公营银行的美元买盘，部分是来自进口商，其中也有央行的买盘。各方认为央行相当关切汇价，因为台湾总体经济不佳，央行不会放任台币升值太多，预期台币升值愈近32.150，央行干预的力道会愈大。
〞台币技术线型看起来是下降的三角形，(美元跌)破前低的可能性是有的，〞一位大型商银交易员说。
他们表示，尽管台币频频因为外资汇入趋强，但成交量一直相当温和。由于亚币也在区间之内偏强震荡，还没有突破特定方向，因此台币成交情况还算平稳。
至于出口商的动态，大型商银交易员指出，当前还在月中，出口商尚不急着抛汇，而且第二季底也才刚过，目前对台币升值行情没有太紧张。
今日台币兑美元收盘报32.183，收盘前高是去年8月11日的32.080；实质价位波动区间在32.159-32.191，上日在32.195-32.250。交易员预估，明日台币区间在32.150-32.250。
台湾股市周三连四日收升，创近一年收盘新高。 资料显示，外资及陆资在台股买超94.09亿台币，连四个交易日买超共计388.26亿台币。
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报价 台北外汇经纪公 32.183 32.220 32.159-32.229 32.220 6.96 6.00 司 元太外汇经纪公 32.183 32.218 32.159-32.208 32.208 4.24 3.00 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)
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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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