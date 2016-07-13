台湾汇市：台币收创11个月新高升破32.2，风险偏好上扬外资汇入

* 台币收创11个月新高升破32.2

* 台股升至近一年高位，外资续汇入

* 明日台币区间料在32.150-32.250

路透台北7月13日 - 台币兑美元 周三收创11个月新高。汇银人士称，国际风险偏好上扬，台股收创近一年高位，且外资持续汇入，推升台币终场升破32.2关卡，后市关切央行在汇市举措。

他们表示，台币升破32.2后吸引不少大型公营银行的美元买盘，部分是来自进口商，其中也有央行的买盘。各方认为央行相当关切汇价，因为台湾总体经济不佳，央行不会放任台币升值太多，预期台币升值愈近32.150，央行干预的力道会愈大。

〞台币技术线型看起来是下降的三角形，(美元跌)破前低的可能性是有的，〞一位大型商银交易员说。

他们表示，尽管台币频频因为外资汇入趋强，但成交量一直相当温和。由于亚币也在区间之内偏强震荡，还没有突破特定方向，因此台币成交情况还算平稳。

至于出口商的动态，大型商银交易员指出，当前还在月中，出口商尚不急着抛汇，而且第二季底也才刚过，目前对台币升值行情没有太紧张。

今日台币兑美元收盘报32.183，收盘前高是去年8月11日的32.080；实质价位波动区间在32.159-32.191，上日在32.195-32.250。交易员预估，明日台币区间在32.150-32.250。

台湾股市周三连四日收升，创近一年收盘新高。 资料显示，外资及陆资在台股买超94.09亿台币，连四个交易日买超共计388.26亿台币。

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)