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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 17:13 BJT

全球贵金属：7月12日SPDR黄金持仓降1.63%，iShares白银持仓增0.56%

路透7月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量减少1.63%；
全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.56%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期        变动     增减
    SPDR      31,032,808.1   7月12日    31,548,361.8   7月11日  -515,553.7  -1.63%
    iShares  343,353,855.0   7月12日   341,453,203.0   7月11日 1,900,652.0   0.56%   (完)
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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