台湾金融：经济连结不高，英国脱欧对台湾受评发行机构影响有限--中华信评

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透台北7月13日 - 国际评级公司标准普尔在台转投资的中华信评周三表示，英国脱欧对台湾受评发行机构影响有限，由于台湾与英国之间的经济连结性并不高，并不认为英国脱欧会对于台湾的实质经济动能带来立即且重大的影响。
中华信评新闻稿并指出，估计英国脱欧对于台湾企业造成的立即性冲击有限，惟谨慎看待欧盟地区贸易活动因受到英国脱欧所产生之外溢效应影响，以致于可能对台湾整体经济带来的压力。
截至2016年3月底为止，对欧盟的出口占台湾出口总值的9.4%，为台湾第四大出口市场，其中对英国的出口仅占台湾出口总值的1.4%。
“台湾保险业在英国脱欧之后所面临到的最主要冲击来自于全球资本市场的波动性。”中华信评称。
中华信评认为，虽然资本及外汇市场的剧烈波动可能波及保险业投资，并可能使其资本水准受压，但此冲击在可控管范围内，因保险业对英国的曝险在总投资占比不及5%，且这些投资多半以美元计价。
不过，中华信评也称，长期而言，英国脱欧可能降低市场对于全球经济复苏的信心，并进而降低各国央行升息的可能性，如此一来，寿险公司的营运绩效与资本水准便可能受到负面影响。
银行方面，中华信评指出，台湾银行业对英国曝险程度极低，并不认为英国脱欧会对台湾银行业的获利能力或资产品质产生影响。
中华信评也提到，倘若因为英国完全脱离欧盟后所产生的负面经济趋势波及亚太地区，进而间接对台湾的信用趋势形成压力，则台湾便有可能出现评等朝向负向发展的趋势。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%