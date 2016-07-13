欧元区数据：5月工业生产降幅超过预期，能源产出降幅最大

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透布鲁塞尔7月13日 - 欧盟统计局周三表示，欧元区5月工业生产降幅超过预期，主要是源于能源产出的急剧下降。这反映出在4月产出数据表现强劲之后，欧元区经济失去动能。
统计局称，欧元区5月工业生产较前月下滑1.2%，较上年同期增长0.5%，双双低于路透调查的平均预估值。预估分别为下滑0.8%和增长1.4%。
5月工业生产的降幅几乎完全抹去了4月录得的增幅，4月为按月成长1.4%，按年增长2.2%。
4月工业生产数据均被上修，前值为较前月增长1.1%，较上年同期增长2.0%。
5月所有工业领域的产出都较前月下降，能源产出降幅最大，为4.3%，并且为该领域今年录得的最大降幅。在3月和4月，能源产出是连续增长两个月。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%