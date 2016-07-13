欧元区数据：5月工业生产降幅超过预期，能源产出降幅最大

路透布鲁塞尔7月13日 - 欧盟统计局周三表示，欧元区5月工业生产降幅超过预期，主要是源于能源产出的急剧下降。这反映出在4月产出数据表现强劲之后，欧元区经济失去动能。

统计局称，欧元区5月工业生产较前月下滑1.2%，较上年同期增长0.5%，双双低于路透调查的平均预估值。预估分别为下滑0.8%和增长1.4%。

5月工业生产的降幅几乎完全抹去了4月录得的增幅，4月为按月成长1.4%，按年增长2.2%。

4月工业生产数据均被上修，前值为较前月增长1.1%，较上年同期增长2.0%。

5月所有工业领域的产出都较前月下降，能源产出降幅最大，为4.3%，并且为该领域今年录得的最大降幅。在3月和4月，能源产出是连续增长两个月。（完）