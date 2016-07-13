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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 17:31 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收盘劲升逾3%，因风险偏好上扬且日圆下滑

“日本及全球其他股市的走强也带来支撑，”他表示。

他并称中国贸易数据并未引起市场多大关注。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨195元人民币，收于每吨11,140元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤128.7美分，下跌1.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红)

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