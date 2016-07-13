亚洲橡胶：TOCOM期胶收盘劲升逾3%，因风险偏好上扬且日圆下滑

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
“日本及全球其他股市的走强也带来支撑，”他表示。
他并称中国贸易数据并未引起市场多大关注。
上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨195元人民币，收于每吨11,140元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤128.7美分，下跌1.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%