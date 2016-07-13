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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 18:04 BJT

日本财政：政府顾问避提财政纪律，为发行新债敞开大门

路透东京7月13日 - 日本政府最高顾问委员会中来自民间部门的成员表示，2018年财政纪律目标不应导致过度缩减支出，为发行新债以融通刺激政策敞开大门。

上述提议出炉前，首相安倍晋三提出要在今年就基础建设提出“大胆”支出计画，令人担心随着政府将焦点转移至扩张性财政政策，公共债务负担将会恶化。

三菱日联摩根士丹利证券资深市场分析师Shuji Tonouchi表示，“要达成财政纪律目标极为困难。”

“即将推出的追加预算及刺激经济方案规模料将相当庞大。这或许能暂时提升经济成长，但经济可能在2017财年就没了劲儿。”

日本经济财政谘问会议来自民间部门的成员，多为与安倍关系密切的学界人士或商界领袖。

他们的提案通常构成安倍政府最终采用的政策核心。

在周三稍早召开的会议中，民间部门成员亦呼吁扩大儿童及老人福利支出，并执行结构性改革，以加速经济成长。(完)

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