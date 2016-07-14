重温稿-台湾货币市场：资金稳中偏松短率盘旋低档，两年存单得标利率低于预期

* 短率持续盘旋低档 * 两年存单得标利率低于预期 * RP利率向区间低位靠拢 记者 詹静宜 路透台北7月13日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周三持续盘旋低档。资金调度人士表示， 银行间资金水位垫高积极寻求去化管道，惟资金需求疲软，令短率躺在低位，连今日两年期 定存单得标利率也略低于预期，并创央行自2013年8月重启两年存单标售以来新低。 他们指出，周二银行间累积超额准备逐步垫高逼近3,500亿台币，维持资金多但需求不 振的窘境，今日拆款市场交投偏淡，成交利率大致持平上日。至于近日发生第一银行ATM(自 动柜员机)遭异常盗领7,000余万台币，并未对货币市场造成任何影响。 〞一银ATM骇客事件不会影响银行间的现金流，只是有些ATM停用造成民众提现比较不方 便。〞一位大型官股银行交易员说。 台湾央行周三午间宣布，300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.413%，较上月 得标利率0.434%走跌2.1个基点。该标售结果稍低于市场预期。 本地时间17:59 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.183 32.220 台湾加权股价指数<.TWII 8,857.75 8,841.46 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.250% 0.178-0.250% --一周拆款利率区间 0.179-0.305% 0.178-0.300% --两周拆款利率区间 0.190-0.300% 0.210-0.300% **发票量续偏少** 短票方面，大型票券交易员表示，周三发票量仍旧持平偏少，银行间买票需求则是持稳 偏热，令短票利率稳在既有低位，一个月短票主要交投维持在0.30%、部分月内短票则成交 在0.29%，预计周五发票量才会增多。 另位票券商交易员也称，中油上日标售三个月期商业本票得标利率落在0.35-0.358%区 间，明显低于市场预期，主因银行间为去化资金抢进中油商业本票，才会带动其得标利率越 标越低。 〞(中油商业本票)这次全部给银行标走了，低到我们不敢做。〞一位大型票券商交易员 说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.301%，区间为0.30-0.315%， 成交量71.81亿台币；前日加权平均利率为0.303%，区间为0.30-0.31%，成交量114.41亿台 币。 台湾央行周三发行1,328.5亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额1,312.5亿台币， 存单发行余额增16亿。 周四存单到期金额1,702.5亿，周五则为2,699亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为439亿台币，累计超额准备3,927亿台币、加 计前期1%的超额准备为6,206亿台币。 **RP利率趋跌** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日投信端持平偏松，银行端也是多钱，致 公司债RP利率略往区间低位靠拢，并有票券商预告明起公司债RP利率微降1-2基点。 〞银行对公司债RP利率没有太大坚持，有一家已接受0.33%。〞一位大型证券商交易员 说。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利 率则主要成交0.28-0.30%，大致持于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在 0.34-0.36%，亦大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25% ；短天期公司债附买回利率主要成交在0.21-0.28%左右。(完) (审校 林高丽)