重温稿-台湾货币市场：资金稳中偏松短率盘旋低档，两年存单得标利率低于预期

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 短率持续盘旋低档 * 两年存单得标利率低于预期 * RP利率向区间低位靠拢 记者 詹静宜 路透台北7月13日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周三持续盘旋低档。资金调度人士表示， 银行间资金水位垫高积极寻求去化管道，惟资金需求疲软，令短率躺在低位，连今日两年期 定存单得标利率也略低于预期，并创央行自2013年8月重启两年存单标售以来新低。 他们指出，周二银行间累积超额准备逐步垫高逼近3,500亿台币，维持资金多但需求不 振的窘境，今日拆款市场交投偏淡，成交利率大致持平上日。至于近日发生第一银行ATM(自 动柜员机)遭异常盗领7,000余万台币，并未对货币市场造成任何影响。 〞一银ATM骇客事件不会影响银行间的现金流，只是有些ATM停用造成民众提现比较不方 便。〞一位大型官股银行交易员说。 台湾央行周三午间宣布，300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.413%，较上月 得标利率0.434%走跌2.1个基点。该标售结果稍低于市场预期。 本地时间17:59 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.183 32.220 台湾加权股价指数<.TWII 8,857.75 8,841.46 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.250% 0.178-0.250% --一周拆款利率区间 0.179-0.305% 0.178-0.300% --两周拆款利率区间 0.190-0.300% 0.210-0.300% **发票量续偏少** 短票方面，大型票券交易员表示，周三发票量仍旧持平偏少，银行间买票需求则是持稳 偏热，令短票利率稳在既有低位，一个月短票主要交投维持在0.30%、部分月内短票则成交 在0.29%，预计周五发票量才会增多。 另位票券商交易员也称，中油上日标售三个月期商业本票得标利率落在0.35-0.358%区 间，明显低于市场预期，主因银行间为去化资金抢进中油商业本票，才会带动其得标利率越 标越低。 〞(中油商业本票)这次全部给银行标走了，低到我们不敢做。〞一位大型票券商交易员 说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.301%，区间为0.30-0.315%， 成交量71.81亿台币；前日加权平均利率为0.303%，区间为0.30-0.31%，成交量114.41亿台 币。 台湾央行周三发行1,328.5亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额1,312.5亿台币， 存单发行余额增16亿。 周四存单到期金额1,702.5亿，周五则为2,699亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为439亿台币，累计超额准备3,927亿台币、加 计前期1%的超额准备为6,206亿台币。 **RP利率趋跌** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日投信端持平偏松，银行端也是多钱，致 公司债RP利率略往区间低位靠拢，并有票券商预告明起公司债RP利率微降1-2基点。 〞银行对公司债RP利率没有太大坚持，有一家已接受0.33%。〞一位大型证券商交易员 说。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利 率则主要成交0.28-0.30%，大致持于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在 0.34-0.36%，亦大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25% ；短天期公司债附买回利率主要成交在0.21-0.28%左右。(完) (审校 林高丽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。