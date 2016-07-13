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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 18:48 BJT

东南亚股市：刺激措施憧憬带动全线上扬，越南股市劲升2.5%

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   373.49     2.22   +0.60  +12.22   332.82
    新加坡                     2910.65     8.83   +0.30   +0.97  2882.73
    马来西亚                  1660.39     6.42   +0.39   -1.90  1692.51
    泰国                      1477.61     2.69   +0.18  +14.72  1288.02
    印尼                      5133.93    34.40   +0.67  +11.78  4593.01
    菲律宾                     7944.02     6.07   +0.08  +14.27  6952.08
    越南                        675.12    16.22   +2.46  +16.59   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍/郑茵 审校 王洋)

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