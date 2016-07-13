重温稿-《中国新债预测》国开行10/20年增发债预测均值3.16%和3.72%，略低于二级

* 招标品种：国开行10/20年固息债

* 期限及招标金额：10年：140亿元；20年：30亿元

* 招标时间：7月14日14:30-15:30

* 受访人数：9位(银行、券商、保险)

* 预测区间：3.14%-3.22%；3.70%-3.76%

* 预测均值：3.16%；3.72%

路透上海7月13日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行10、20年两期固息债。路透调查显示，经济金融数据披露前夕债市小幅弱势调整，不过一级市场方面投标需求仍较旺盛，供给虽高但压力亦有限；预计两期国开债中标收益率小幅低于二级，市场预测均值分别落在3.16%和3.72%。

华东一银行交易员认为，此次国开债续发招标结果应与二级相近，不过考虑手续费因素，收益率可能还是会小幅低一些。

有交易员还提及，此次10年期国开债计划发行规模有所放量，但近期买盘热情仍高，承接起来问题不大。

据路透统计，本周内政策性金融债共有两批农发行债、两批国开债及一批进出口行债招标，发行规模总计960亿元。明日招标两期国开债共计170亿元，其中10年期续发品种发行量140亿元，为标的券 的单次最高发行量。

周三一级市场方面，中国财政部招标的五年期固息国债，在330亿元招标量基础上获得多达63.9亿元追加认购，实际发行量393.9亿元；票面利率2.65%略高于2.63%的预测均值，而投标倍数4.17倍创今年以来该期限国债发行倍数新高。

此外，中国农业发展银行周三下午招标的五、七、10、15、20年固息增发债，中标收益率分别为3.0392%、3.2310%、3.2603%、3.6998%和3.7455%，投标倍数为2.48倍、4.15倍、2.77倍、5.19倍和2.94倍。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年、20年期品种的最新收益率为3.1754%和3.7206%。

上述两期债中，10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。

具体发行条款如下：

2016年第10、五期增发债

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发行上限 10年：140亿元；20年：30亿元

期限/计息方式 10/20年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 7/18

起息日 10年：4月5日；20年：1月25日

分销期 7/15-7/18

上市日 7/20

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 10年0.15%；20年0.20%