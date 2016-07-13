路透基点：腾讯控股为收购Supercell寻求35亿美元贷款

路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导，中国网路企业腾讯控股 正在市场打探35亿美元无追索权贷款，以支持该公司以86亿美元自日本软 银收购芬兰手机游戏开发商Supercell Oy多数股权。该公司过去七个月内 已经筹措高达68.9亿美元贷款。 消息人士表示，腾讯已经在本月稍早向往来银行寄发需求建议书，最 终回覆期限为本周。 根据消息人士说法，这笔贷款预料期限将为五年。 一名消息人士称，价格谈判显示，综合收益约为200个基点。另一名 消息人士称，腾讯已经要求银行业者在本月底前做出承诺。 腾讯将通过一个全资持有的财团买下Supercell OY约84.3%股权，其 中包括软银的72.2%持股。路透报导指出，这笔收购案规模在全球游戏界 名列前茅。 腾讯同时也在与其他潜在投资人洽谈共同收购Supercell。这起交易 对Supercell的估值约102亿美元。 当交易结案时，将支付购买价格的约41亿美元，其余43亿美元必须在 结案后的90日内完成付款，另外有2亿美元要到结案后三年支付。 腾讯打算在这笔投资上出资30-40亿美元，其余则由共同投资人出资 。最终的出资组合可能会有变化，这将取决于最后投资团体的组成以及和 融资来源的协商。 拥有仅180名员工的Supercell去年税前获利为8.8亿欧元(9.75亿美元 )，营收为21亿欧元，使得这家成立只有六年之久的公司获利位居芬兰企 业前茅。收购完成之后，Supercell将继续以芬兰为总部。 6月时，腾讯完成一笔44.4亿美元到期一次性偿还贷款，原预定规模 为15亿美元；该笔贷款有25家银行参与，包括原始牵头行和簿记行(MLAB) 澳新银行、中银香港、花旗集团、汇丰和瑞穗银行。 Tencent Asset Man agement为借款方，母公司腾讯控股提供担保。利率为较伦敦银行间拆放 款利率(LIBOR)加码102个基点，最高综合收益为120个基点。 去年12月，腾讯签署一笔五年期24.5亿美元到期一次性偿还贷款贷款 ，贷款初始目标则为12.5亿美元。有19家银行参贷，利率较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码110个基点，综合收益为125个基点。 腾讯为香港上市公司，旗下最知名的产品为微信(WeChat)通讯应用程 序，穆迪/标准普尔/惠誉给予的评等分别为A2/A/A+。(完)