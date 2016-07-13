版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 13日 星期三 18:57 BJT

投行观点：美国电话电报公司(AT&T)目标价由44上调至46美元--野村

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐