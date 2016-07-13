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货币新闻 | 2016年 7月 13日 星期三 18:59 BJT

投行观点：雪佛龙(Chevron)目标价由108.5上调至112.5美元--汇丰

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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