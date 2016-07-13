中国个股：钜盛华质押南玻A股票给银河证券，占南玻总股本2.87%--公告

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透北京7月13日 - 中国南玻集团股份有限公司 周三公告称，股东钜盛华将持有的南玻集团无限售流通A股质押给银河证券，占南玻集团当前总股本的2.87%。
南玻在深圳证券交易所的公告称，7月12日，钜盛华将持有的南玻集团59,552,100股无限售流通A股通过质押式回购方式，质押给中国银河证券股份有限公司 ，该部分股权质押期限自2016年7月12日起至质押解除之日止。
根据公告，钜盛华为公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司的一致行动人。截止7月13日，前海人寿及其一致行动人共计持有南玻集团A股511,573,397股，B股 35,544,999股，合计占南玻集团当前总股本的 26.36%。
其中钜盛华持股占南玻集团当前总股本的2.87%，前海人寿及一致行动人累计股权质押占南玻集团当前总股本的2.87%。
宝能系钜盛华在万科股权之争中扮演重要角色。万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。
近日有媒体报导华润和深圳地铁将溢价收购宝能系所持有的万科 股份，相关各方在回复深圳证交所的关注函中，均对有关报导予以否认；此外宝能系公司还表示，相关债券发行计划正有序推进中。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%