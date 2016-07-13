版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 19:12 BJT

中国个股：钜盛华质押南玻A股票给银河证券，占南玻总股本2.87%--公告

路透北京7月13日 - 中国南玻集团股份有限公司 周三公告称，股东钜盛华将持有的南玻集团无限售流通A股质押给银河证券，占南玻集团当前总股本的2.87%。

南玻在深圳证券交易所的公告称，7月12日，钜盛华将持有的南玻集团59,552,100股无限售流通A股通过质押式回购方式，质押给中国银河证券股份有限公司 ，该部分股权质押期限自2016年7月12日起至质押解除之日止。

根据公告，钜盛华为公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司的一致行动人。截止7月13日，前海人寿及其一致行动人共计持有南玻集团A股511,573,397股，B股 35,544,999股，合计占南玻集团当前总股本的 26.36%。

其中钜盛华持股占南玻集团当前总股本的2.87%，前海人寿及一致行动人累计股权质押占南玻集团当前总股本的2.87%。

宝能系钜盛华在万科股权之争中扮演重要角色。万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。

近日有媒体报导华润和深圳地铁将溢价收购宝能系所持有的万科 股份，相关各方在回复深圳证交所的关注函中，均对有关报导予以否认；此外宝能系公司还表示，相关债券发行计划正有序推进中。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐