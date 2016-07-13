投行观点：DSW目标价由19上调至23美元，评级为中性--瑞士信贷

香港个股：时代地产发行3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
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路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日