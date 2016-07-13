投行观点：富国银行初始评级为持有，目标价为45美元--Berenberg

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%