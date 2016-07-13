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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 19:55 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，追随中国和美国豆油期货涨势

路透新德里7月13日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，结束连续四个交易日跌势，追随中国豆油和棕榈油价格涨势，同时美国豆油价格上涨也帮助改善此间市场人气。

指标9月棕榈油期货 收高1.6%报每吨2,222马币，前一日公布的数据显示出口下降，引发市场恐慌抛售。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)周二数据显示，该国6月棕榈油出口较前月下降近12%，此前路透调查中预计6月出口量120万吨，较5月下降6.4%。

成交量为44,321口，低于2015年平均水平44,600口。

“海外市场支持今日的技术修正。总体来说，基本面仍不算太好，”一位吉隆坡交易员说。

中国大连商品交易所9月豆油合约 涨1.5%，交投最活跃的9月棕榈油合约 涨1.6%。

中国是全球第二大棕榈油消费国，仅次于印度。

美国豆油期货 涨0.97%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 王洋)

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