马来西亚期市：棕榈油期货收高，追随中国和美国豆油期货涨势

香港个股：时代地产发行3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透新德里7月13日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，结束连续四个交易日跌势，追随中国豆油和棕榈油价格涨势，同时美国豆油价格上涨也帮助改善此间市场人气。
指标9月棕榈油期货 收高1.6%报每吨2,222马币，前一日公布的数据显示出口下降，引发市场恐慌抛售。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)周二数据显示，该国6月棕榈油出口较前月下降近12%，此前路透调查中预计6月出口量120万吨，较5月下降6.4%。
成交量为44,321口，低于2015年平均水平44,600口。
“海外市场支持今日的技术修正。总体来说，基本面仍不算太好，”一位吉隆坡交易员说。
中国大连商品交易所9月豆油合约 涨1.5%，交投最活跃的9月棕榈油合约 涨1.6%。
中国是全球第二大棕榈油消费国，仅次于印度。
美国豆油期货 涨0.97%。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 王洋)
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日