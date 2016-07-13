国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差四个月来首次转为升水

韩国已公布经济指标--2017/1/17
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透新加坡7月13日 - 亚洲指标180-cst燃料油现货价差周三转至升水，为四个月来首次，码头交货升水在每吨较新加坡报价高1美元的水平上持稳，因市场船用燃料油需求强劲。
行业消息人士称，周三报道称在普氏窗口有一艘4万吨的180-cst燃料油现货交易达成，成交价为每吨较新加坡报价升水约1美元，为数月来首见。
180-cst燃料油现货价差FO180-SIN-DIF为每吨较新加坡报价升水0.26美元，为3月22日以来最高。
消息人士表示，周三窗口中还有8万吨交投更为活跃的380-cst燃料油成交，不过价格稍有下降，拖累现货价差的表现。
380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF下跌0.12美元，至每吨较新加坡报价低1.11美元。
与此同时，尽管380-cst燃料油码头交货升水从昨日触及的两个月高位回落，但仍保持在每吨较新加坡报价高逾1美元的水平上，因船用燃料油销售继续坚挺。
虽然官方数据显示，6月新加坡燃料油销售比5月下降6%，但还是保持在400万吨以上，远高于2016年和2015年的月均水平。
尽管在燃料油交投中，380-cst燃料油仍然占据主导，占比为73%，但500-cst燃料油的占比也提升至22%，为2012年有纪录以来的最高，因为380-cst燃料油成交占比下降，6月380-cst燃料油成交占比降到有史以来最低。
国际能源署(IEA)周三表示，尽管石油需求增长强劲，且石油输出国组织(OPEC)以外的产量大幅下滑，但全球石油过剩现象顽固不退，对原油价格构成重大压抑。
石油输出国组织(OPEC)周二对2017年油市做出乐观预估，称全球原油需求将高于当前产量，意指供应不足，而非已然拖累油价的供应大幅过剩。
新加坡现货市场上报告有四笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 母红)
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路透上海1月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.02%至94.63；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至96.04 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.21%，SDR篮子指数升0.25%，BIS指数跌0.21% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8992 -118 欧元 7.3216 36 日圆 6.0549 -216 港元 0.8896 -14.9 英
旧金山--美联储主席叶伦在Commonwealth Club就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。