国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差四个月来首次转为升水

路透新加坡7月13日 - 亚洲指标180-cst燃料油现货价差周三转至升水，为四个月来首次，码头交货升水在每吨较新加坡报价高1美元的水平上持稳，因市场船用燃料油需求强劲。

行业消息人士称，周三报道称在普氏窗口有一艘4万吨的180-cst燃料油现货交易达成，成交价为每吨较新加坡报价升水约1美元，为数月来首见。

180-cst燃料油现货价差FO180-SIN-DIF为每吨较新加坡报价升水0.26美元，为3月22日以来最高。

消息人士表示，周三窗口中还有8万吨交投更为活跃的380-cst燃料油成交，不过价格稍有下降，拖累现货价差的表现。

380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF下跌0.12美元，至每吨较新加坡报价低1.11美元。

与此同时，尽管380-cst燃料油码头交货升水从昨日触及的两个月高位回落，但仍保持在每吨较新加坡报价高逾1美元的水平上，因船用燃料油销售继续坚挺。

虽然官方数据显示，6月新加坡燃料油销售比5月下降6%，但还是保持在400万吨以上，远高于2016年和2015年的月均水平。

尽管在燃料油交投中，380-cst燃料油仍然占据主导，占比为73%，但500-cst燃料油的占比也提升至22%，为2012年有纪录以来的最高，因为380-cst燃料油成交占比下降，6月380-cst燃料油成交占比降到有史以来最低。

国际能源署(IEA)周三表示，尽管石油需求增长强劲，且石油输出国组织(OPEC)以外的产量大幅下滑，但全球石油过剩现象顽固不退，对原油价格构成重大压抑。

石油输出国组织(OPEC)周二对2017年油市做出乐观预估，称全球原油需求将高于当前产量，意指供应不足，而非已然拖累油价的供应大幅过剩。

新加坡现货市场上报告有四笔交易达成。(完)

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