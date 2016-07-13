国际油市：石脑油裂解价差延续跌势，触及一年半低点

香港个股：时代地产发行3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透新加坡7月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第六个交易日下跌，为将近三个月来最长连跌，因韩国和台湾的需求可能无法消化持续的供应过剩。
8月下半月裂解价差暴跌10.2%或4.35美元，至每吨38.28美元的一年半低点，买家预计供应充斥的局面会在第三季持续。
疲弱的基本面压低现货卖价，韩国乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约6美元的价格买入一笔8月下半月装运的石脑油船货。
这是韩国买家自5月11日以来支付的最低价。
交易员称，亚洲最大的石脑油进口商台塑石化以C&F每吨较日本报价贴水约7美元的价格买入100,000吨石脑油，装运日期为8月下半月。这亦是台塑石化自3月11日以来支付的最低价。
台塑石化在6月15日买入100,000吨7月下半月装运的石脑油，价格为每吨贴水4-5美元。
“随着新分离装置的启用以及液化石油气(LPG)的竞争影响，石脑油将变得更难以交易，”一新加坡交易员说。
韩国、台湾和卡塔尔都有新的凝析油分离设备投入使用。
不同于去年石脑油裂解商因价高难以买到LPG，目前丁烷和丙烷的供应十分充裕，导致包括维多、贡渥和壳牌等企业取消7月从墨西哥湾装运的计划。
如果LPG的价格比石脑油至少低50%，亚洲裂解厂商一般用5-15%的LPG取代石脑油。
目前现货LPG价格至少每吨比石脑油要低65美元。
交易员称，科威特石油公司(KPC)卖给维多50,000吨全馏分石脑油和24,000吨其它轻质石脑油，装运日期分别为8月7-8日和8月9-10日，离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水5-6美元。
新加坡现货市场达成两笔汽油交易和一笔石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 李军)
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路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日