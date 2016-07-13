国际油市：石脑油裂解价差延续跌势，触及一年半低点

路透新加坡7月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第六个交易日下跌，为将近三个月来最长连跌，因韩国和台湾的需求可能无法消化持续的供应过剩。

8月下半月裂解价差暴跌10.2%或4.35美元，至每吨38.28美元的一年半低点，买家预计供应充斥的局面会在第三季持续。

疲弱的基本面压低现货卖价，韩国乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约6美元的价格买入一笔8月下半月装运的石脑油船货。

这是韩国买家自5月11日以来支付的最低价。

交易员称，亚洲最大的石脑油进口商台塑石化以C&F每吨较日本报价贴水约7美元的价格买入100,000吨石脑油，装运日期为8月下半月。这亦是台塑石化自3月11日以来支付的最低价。

台塑石化在6月15日买入100,000吨7月下半月装运的石脑油，价格为每吨贴水4-5美元。

“随着新分离装置的启用以及液化石油气(LPG)的竞争影响，石脑油将变得更难以交易，”一新加坡交易员说。

韩国、台湾和卡塔尔都有新的凝析油分离设备投入使用。

不同于去年石脑油裂解商因价高难以买到LPG，目前丁烷和丙烷的供应十分充裕，导致包括维多、贡渥和壳牌等企业取消7月从墨西哥湾装运的计划。

如果LPG的价格比石脑油至少低50%，亚洲裂解厂商一般用5-15%的LPG取代石脑油。

目前现货LPG价格至少每吨比石脑油要低65美元。

交易员称，科威特石油公司(KPC)卖给维多50,000吨全馏分石脑油和24,000吨其它轻质石脑油，装运日期分别为8月7-8日和8月9-10日，离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水5-6美元。

新加坡现货市场达成两笔汽油交易和一笔石脑油交易。(完)

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