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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 22:11 BJT

美国热股：SEMILEDS第三季亏损大于预期且营收下降约31%，股价暴跌15%

路透7月13日 - LED芯片生产商SEMILEDS CORP 公布第三季经调整的亏损大于预期，而营收则下降约31%。

SEMILEDS CORP周三早盘大跌15.52%，报6.86美元。(完)

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