美国热股：诺基亚上涨，此前延长与三星的专利交叉许可协议

韩国已公布经济指标--2017/1/17
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透7月13日 - 芬兰电信设备生产商诺基亚 宣布延长与三星的专利交叉许可协议，摩根士丹利认为协议的条件好于预期。
诺基亚在美国的交易存托股份(ADS)周三早盘上涨4.47%，报5.84美元。(完)
(编译 郑茵 审校 利棣儿)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透上海1月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.02%至94.63；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至96.04 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.21%，SDR篮子指数升0.25%，BIS指数跌0.21% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8992 -118 欧元 7.3216 36 日圆 6.0549 -216 港元 0.8896 -14.9 英
旧金山--美联储主席叶伦在Commonwealth Club就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。