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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 22:08 BJT

美国热股：诺基亚上涨，此前延长与三星的专利交叉许可协议

路透7月13日 - 芬兰电信设备生产商诺基亚 宣布延长与三星的专利交叉许可协议，摩根士丹利认为协议的条件好于预期。

诺基亚在美国的交易存托股份(ADS)周三早盘上涨4.47%，报5.84美元。(完)

(编译 郑茵 审校 利棣儿)

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