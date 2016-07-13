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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 22:17 BJT

美国热股：零售商MICHAELS称将回购一部分大股东出售的股票，股价下滑

路透7月13日 - 零售商MICHAELS CO INC 表示将回购一部分其最大股东--贝恩资本和黑石集团--出售的1,100万股股票。该公司还表示，预计第二季业绩将在之前财测区间的中低区域。

MICHAELS周三早盘下跌6%，报27.16美元。(完) 　　

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