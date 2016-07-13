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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 22:36 BJT

美国热股：安进仿制艾伯维畅销药物Humira的药物有望获得FDA批准，两者小跌

路透7月13日 - 美国食品药物管理局(FDA)一专家小组表示，安进 生产的艾伯维(AbbVie) 热销关节炎药物Humira的仿制药品，其疗效与专利版高度相近，应给与批准。

安进股价周三早盘小跌0.07%，报161.82美元。艾伯维股价周三早盘下滑0.27%，报64.75美元。(完)

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